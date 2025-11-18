Canapino, Mangoni, Rossi y Landa definen el título del TC en La Plata

Zidane asumiría Francia tras el Mundial 2026
El ex técnico del Real Madrid sería el sucesor de Didier Deschamps después de la Copa del Mundo de Norteamérica, según medios europeos.
El Turismo Carretera coronará al campeón 2025 el 7 de diciembre en el Roberto Mouras, con Agustín Canapino como líder cómodo y tres rivales obligados a ganar para pelear la Copa de Oro.Deportes18/11/2025GASTON PAROLA
El Turismo Carretera vivirá su gran definición el domingo 7 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde Agustín Canapino llegará como principal favorito para quedarse con su quinto título en la categoría. El piloto de Chevrolet encabeza la Copa de Oro con amplia ventaja sobre Santiago Mangoni, Matías Rossi y Marcos Landa, los únicos tres que conservan chances matemáticas.
Debido al 50% extra de puntaje que otorga el Gran Premio Coronación, habrá 70,5 unidades en juego entre clasificación, series y final. Aun así, los perseguidores del arrecifeño están obligados a ganar la carrera principal, una condición que ninguno pudo cumplir durante las 14 fechas previas.
Canapino, con el Chevrolet Camaro #86 del Canning Motorsports, lidera con 189 puntos y cinco victorias en la temporada. Mangoni, su compañero en el equipo, aparece como escolta a 57,5 unidades. Más atrás se ubican Rossi, a 63 puntos con el Toyota Camry oficial, y Landa, a 64,5 con otro Camaro atendido por Pradecon Racing.
El líder del campeonato dependerá de sí mismo: será campeón con solo llegar 26° o peor, sin importar los resultados ajenos. También se coronará si ninguno de sus rivales gana la final. Incluso, si logra una buena clasificación o serie, dejará sin chances a Rossi y Landa antes de la última carrera.
En el caso de Mangoni, para forzar el golpe deberá lograr un fin de semana perfecto —pole, serie y final— y esperar que Canapino termine desde el puesto 27° hacia atrás sin sumar puntos en su parcial. Para Rossi y Landa, el escenario es similar, aunque más ajustado: necesitan ganar todo y que el líder finalice 31° o peor.
La cita en La Plata promete ser decisiva no solo por la intensa lucha matemática, sino también porque el sistema de puntuación especial abre un abanico de escenarios posibles. Con cuatro candidatos y un líder sólido, el TC se prepara para un cierre cargado de tensión.
