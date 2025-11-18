El BCRA evalúa compras de dólares por hasta USD 40.000 millones

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de que el Banco Central compre hasta USD 40.000 millones en los próximos años sin necesidad de absorber los pesos emitidos para esas operaciones, según estimaciones de consultoras privadas. Sin embargo, la decisión no está tomada y la Casa Rosada se muestra prudente ante el impacto que podría tener en el mercado cambiario y en la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que la acumulación de reservas es uno de los objetivos centrales de la próxima etapa, aunque aclaró que cualquier intervención deberá realizarse “con cuidado”. El funcionario ejemplificó que un ingreso masivo de capitales podría generar un exceso de pesos que el mercado no estaría en condiciones de absorber.

El presidente Javier Milei también se pronunció con cautela. Señaló que, en caso de acceder nuevamente a los mercados internacionales de deuda, la necesidad de comprar dólares disminuiría, dado que las colocaciones permitirían cubrir vencimientos próximos. “Nadie sabe los tiempos del mercado”, remarcó.

Un informe de Empiria, la consultora dirigida por Hernán Lacunza, calculó que el BCRA cuenta con un espacio de hasta USD 38.000 millones para remonetizar la economía mediante compras de divisas. El estudio se basa en el nivel actual del agregado monetario M2, que se ubica en 6,8% del PBI, muy por debajo del promedio histórico de los años 2004-2019.

Proyecciones similares fueron planteadas por Alberdi Partners, cuyo director, Marcos Buscaglia, estimó que el Central podría adquirir hasta USD 40.000 millones hasta 2027 sin recurrir a instrumentos de esterilización.

Para que ese escenario se materialice, sería necesario un excedente significativo de dólares en los próximos dos años, proveniente tanto del superávit comercial como de colocaciones de deuda corporativa e inversiones reales, que comenzaron a incrementarse en las últimas semanas.

La remonetización de la economía es uno de los ejes que el Gobierno considera clave para favorecer el consumo y reducir las tasas de interés. En los últimos días, la estabilidad cambiaria acompañó esa tendencia: el dólar oficial cerró en $1.415 y el mayorista perforó la barrera de los $1.400.

Esa calma también refleja, según analistas, que parte de los dólares comprados como cobertura electoral regresaron al mercado, ampliando la oferta en un período de baja liquidación del sector agroexportador.