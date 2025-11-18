El BCRA evalúa compras de dólares por hasta USD 40.000 millones

Argentina, con el salario mínimo en dólares más bajo
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
Analistas proyectan que el Banco Central tiene margen para adquirir divisas sin esterilizar, pero el Gobierno avanza con cautela ante el riesgo de presiones cambiarias e inflacionarias.Economía18/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de que el Banco Central compre hasta USD 40.000 millones en los próximos años sin necesidad de absorber los pesos emitidos para esas operaciones, según estimaciones de consultoras privadas. Sin embargo, la decisión no está tomada y la Casa Rosada se muestra prudente ante el impacto que podría tener en el mercado cambiario y en la inflación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que la acumulación de reservas es uno de los objetivos centrales de la próxima etapa, aunque aclaró que cualquier intervención deberá realizarse “con cuidado”. El funcionario ejemplificó que un ingreso masivo de capitales podría generar un exceso de pesos que el mercado no estaría en condiciones de absorber.
El presidente Javier Milei también se pronunció con cautela. Señaló que, en caso de acceder nuevamente a los mercados internacionales de deuda, la necesidad de comprar dólares disminuiría, dado que las colocaciones permitirían cubrir vencimientos próximos. “Nadie sabe los tiempos del mercado”, remarcó.
Un informe de Empiria, la consultora dirigida por Hernán Lacunza, calculó que el BCRA cuenta con un espacio de hasta USD 38.000 millones para remonetizar la economía mediante compras de divisas. El estudio se basa en el nivel actual del agregado monetario M2, que se ubica en 6,8% del PBI, muy por debajo del promedio histórico de los años 2004-2019.
Proyecciones similares fueron planteadas por Alberdi Partners, cuyo director, Marcos Buscaglia, estimó que el Central podría adquirir hasta USD 40.000 millones hasta 2027 sin recurrir a instrumentos de esterilización.
Para que ese escenario se materialice, sería necesario un excedente significativo de dólares en los próximos dos años, proveniente tanto del superávit comercial como de colocaciones de deuda corporativa e inversiones reales, que comenzaron a incrementarse en las últimas semanas.
La remonetización de la economía es uno de los ejes que el Gobierno considera clave para favorecer el consumo y reducir las tasas de interés. En los últimos días, la estabilidad cambiaria acompañó esa tendencia: el dólar oficial cerró en $1.415 y el mayorista perforó la barrera de los $1.400.
Esa calma también refleja, según analistas, que parte de los dólares comprados como cobertura electoral regresaron al mercado, ampliando la oferta en un período de baja liquidación del sector agroexportador.
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
Un informe del CEPA revela una fuerte contracción del empleo formal y del tejido empresarial entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, con casi 20 mil empresas cerradas y más de 276 mil puestos laborales perdidos.
Tras el orden fiscal y la menor demanda del Estado, el sistema financiero volvió a impulsar préstamos hipotecarios y comerciales, duplicando la participación del crédito privado en dos años.
Una tienda local que usa el nombre Shein generó alarma en el sector textil colombiano, que reclama medidas ante la competencia de plataformas asiáticas.
El entendimiento bilateral abre la puerta a una rebaja de aranceles, mayor competitividad exportadora y nuevas inversiones de empresas norteamericanas. Sectores como el acero, el aluminio y la carne estarían entre los principales beneficiados.
El convenio bilateral quedó oficialmente anunciado y consolida la sintonía política entre Javier Milei y Donald Trump. El texto incluye excepciones arancelarias, definiciones geopolíticas y un extenso trabajo jurídico por delante.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.