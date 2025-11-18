Campeonas de la Copa de Plata en Maxivóley 2025

El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás cerró la temporada de la mejor manera: obtuvo la Copa de Plata del torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, certamen organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino.

La definición se disputó el domingo pasado en Santa Isabel, donde el equipo cañaseño completó dos actuaciones sólidas. En semifinales superó a Unión y Cultura de Murphy por 2 a 1, con parciales de 23-25, 25-18 y 16-14. En la final, volvió a mostrar un gran nivel y venció a Jorge Newbery de Venado Tuerto “A” por 2 a 0, con parciales de 25-15 y 25-21.

A lo largo de la temporada, el conjunto de Villa Cañás fue protagonista del torneo y sostuvo un rendimiento parejo en cada presentación. Más allá de los resultados, se destacó por su compromiso, compañerismo y la solidez del grupo, valores que fortalecieron el trabajo realizado durante todo el año.