Campeonas de la Copa de Plata en Maxivóley 2025

Gizzi encabezó la jura de la nueva Constitución santafesina
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
El equipo femenino de la Municipalidad de Villa Cañás se consagró campeón en Santa Isabel tras una destacada jornada de playoff.Villa Cañás18/11/2025SOFIA ZANOTTI
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás cerró la temporada de la mejor manera: obtuvo la Copa de Plata del torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, certamen organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino.
La definición se disputó el domingo pasado en Santa Isabel, donde el equipo cañaseño completó dos actuaciones sólidas. En semifinales superó a Unión y Cultura de Murphy por 2 a 1, con parciales de 23-25, 25-18 y 16-14. En la final, volvió a mostrar un gran nivel y venció a Jorge Newbery de Venado Tuerto “A” por 2 a 0, con parciales de 25-15 y 25-21.
A lo largo de la temporada, el conjunto de Villa Cañás fue protagonista del torneo y sostuvo un rendimiento parejo en cada presentación. Más allá de los resultados, se destacó por su compromiso, compañerismo y la solidez del grupo, valores que fortalecieron el trabajo realizado durante todo el año.
Los talleres municipales realizaron su primera muestra de fin de año con propuestas de danza, teatro y tecnología, en una jornada que reunió a familias y vecinos.
Autoridades, docentes y exalumnos participaron de una ceremonia que repasó la historia de la institución y reafirmó el compromiso con la educación técnica en Villa Cañás.
El Municipio ejecuta una intervención clave en el sistema pluvial del acceso por avenida 50, con aportes del Gobierno de Santa Fe. Los trabajos implican cortes temporarios en el tránsito.
En una entrevista radial, la concejal mandato cumplido y nuevamente electa repasó el clima político en Villa Cañás y la provincia, respaldó la gestión de Norberto Gizzi, reconoció el “llamado de atención” de las urnas y planteó la necesidad de más articulación público–privada y espacios para los adolescentes.
En el marco de la campaña anual de diabetes, el máximo referente regional de la organización mantuvo un encuentro con el Club local y recorrió el SAMCo para evaluar avances de obras realizadas junto a la Fundación Lions.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.