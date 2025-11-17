Gizzi encabezó la jura de la nueva Constitución santafesina

En un día considerado histórico para la ciudad, el intendente Norberto “Tito” Gizzi, junto a integrantes de su gabinete y concejales locales, participó de la jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe.

La ceremonia tuvo como propósito oficializar la adhesión de las autoridades municipales y legislativas al texto reformado y aprobado el pasado 10 de septiembre por la Convención Constituyente. El acto marcó un momento relevante para la institucionalidad local, al reafirmar el compromiso de la gestión con los principios, derechos y obligaciones establecidos en la normativa provincial actualizada.

Desde el municipio destacaron que esta instancia fortalece el marco institucional y acompaña el proceso de modernización que atraviesa la provincia, garantizando una convivencia democrática alineada con los nuevos lineamientos constitucionales.