Gizzi encabezó la jura de la nueva Constitución santafesina

Muestra anual de los Talleres Culturales en el Centro Cultural
Los talleres municipales realizaron su primera muestra de fin de año con propuestas de danza, teatro y tecnología, en una jornada que reunió a familias y vecinos.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.Villa Cañás17/11/2025LORENA ACOSTA
En un día considerado histórico para la ciudad, el intendente Norberto “Tito” Gizzi, junto a integrantes de su gabinete y concejales locales, participó de la jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe.
La ceremonia tuvo como propósito oficializar la adhesión de las autoridades municipales y legislativas al texto reformado y aprobado el pasado 10 de septiembre por la Convención Constituyente. El acto marcó un momento relevante para la institucionalidad local, al reafirmar el compromiso de la gestión con los principios, derechos y obligaciones establecidos en la normativa provincial actualizada.
Desde el municipio destacaron que esta instancia fortalece el marco institucional y acompaña el proceso de modernización que atraviesa la provincia, garantizando una convivencia democrática alineada con los nuevos lineamientos constitucionales.
Autoridades, docentes y exalumnos participaron de una ceremonia que repasó la historia de la institución y reafirmó el compromiso con la educación técnica en Villa Cañás.
El Municipio ejecuta una intervención clave en el sistema pluvial del acceso por avenida 50, con aportes del Gobierno de Santa Fe. Los trabajos implican cortes temporarios en el tránsito.
En una entrevista radial, la concejal mandato cumplido y nuevamente electa repasó el clima político en Villa Cañás y la provincia, respaldó la gestión de Norberto Gizzi, reconoció el “llamado de atención” de las urnas y planteó la necesidad de más articulación público–privada y espacios para los adolescentes.
En el marco de la campaña anual de diabetes, el máximo referente regional de la organización mantuvo un encuentro con el Club local y recorrió el SAMCo para evaluar avances de obras realizadas junto a la Fundación Lions.
La comunidad educativa celebró un nuevo aniversario de la Escuela N°652 “José Manuel Estrada”, con la presencia del intendente Norberto Gizzi y autoridades locales.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.