La Escuela Técnica N.º 652 celebró sus 75 años con un emotivo acto institucional

La Escuela de Educación Técnica N.º 652 “José Manuel Estrada” celebró su 75º aniversario con un acto que reunió a autoridades municipales, docentes, estudiantes y exdirectivos. La jornada estuvo marcada por el reconocimiento a la trayectoria de la institución, que durante siete décadas y media formó a generaciones de jóvenes de Villa Cañás y la región.

Durante el encuentro, se recordó el recorrido histórico de la escuela, desde sus primeros años de funcionamiento en distintos edificios de la ciudad hasta su llegada a la actual sede, donde supo consolidarse como un espacio de formación académica y técnica. Se evocaron sus inicios en antiguas edificaciones sobre calle 48, y su posterior paso por calle 52, hasta finalmente establecerse en el edificio que ocupa hoy, donde alguna vez funcionó la clínica del doctor Isa.

Las autoridades municipales destacaron el rol fundamental de los docentes, directivos y familias que contribuyeron al crecimiento de la institución. También se subrayó la importancia de la formación técnica en la vida de miles de estudiantes, quienes a lo largo de los años recibieron herramientas para construir su futuro profesional y personal.

Actualmente, la escuela ofrece diversas modalidades y trayectos formativos, entre ellos informática, auxiliar en administración contable e inglés en distintos niveles, además de talleres tradicionales vinculados a la confección y oficios manuales. Estas propuestas permiten a los estudiantes desarrollar habilidades claves para su inserción laboral.

Al finalizar el acto, se renovó el compromiso de seguir fortaleciendo la educación técnica en la ciudad y se celebró el legado institucional construido a lo largo de 75 años.

“Felices 75 aniversario y sigamos trabajando juntos para seguir haciendo grande esta escuela”, fue el mensaje dirigido a la comunidad educativa.