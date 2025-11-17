La Escuela Técnica N.º 652 celebró sus 75 años con un emotivo acto institucional

Gizzi encabezó la jura de la nueva Constitución santafesina
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Autoridades, docentes y exalumnos participaron de una ceremonia que repasó la historia de la institución y reafirmó el compromiso con la educación técnica en Villa Cañás.Villa Cañás17/11/2025GASTON PAROLA
La Escuela de Educación Técnica N.º 652 “José Manuel Estrada” celebró su 75º aniversario con un acto que reunió a autoridades municipales, docentes, estudiantes y exdirectivos. La jornada estuvo marcada por el reconocimiento a la trayectoria de la institución, que durante siete décadas y media formó a generaciones de jóvenes de Villa Cañás y la región.
Durante el encuentro, se recordó el recorrido histórico de la escuela, desde sus primeros años de funcionamiento en distintos edificios de la ciudad hasta su llegada a la actual sede, donde supo consolidarse como un espacio de formación académica y técnica. Se evocaron sus inicios en antiguas edificaciones sobre calle 48, y su posterior paso por calle 52, hasta finalmente establecerse en el edificio que ocupa hoy, donde alguna vez funcionó la clínica del doctor Isa.
Las autoridades municipales destacaron el rol fundamental de los docentes, directivos y familias que contribuyeron al crecimiento de la institución. También se subrayó la importancia de la formación técnica en la vida de miles de estudiantes, quienes a lo largo de los años recibieron herramientas para construir su futuro profesional y personal.
Actualmente, la escuela ofrece diversas modalidades y trayectos formativos, entre ellos informática, auxiliar en administración contable e inglés en distintos niveles, además de talleres tradicionales vinculados a la confección y oficios manuales. Estas propuestas permiten a los estudiantes desarrollar habilidades claves para su inserción laboral.
Al finalizar el acto, se renovó el compromiso de seguir fortaleciendo la educación técnica en la ciudad y se celebró el legado institucional construido a lo largo de 75 años.
“Felices 75 aniversario y sigamos trabajando juntos para seguir haciendo grande esta escuela”, fue el mensaje dirigido a la comunidad educativa.
Los talleres municipales realizaron su primera muestra de fin de año con propuestas de danza, teatro y tecnología, en una jornada que reunió a familias y vecinos.
El Municipio ejecuta una intervención clave en el sistema pluvial del acceso por avenida 50, con aportes del Gobierno de Santa Fe. Los trabajos implican cortes temporarios en el tránsito.
En una entrevista radial, la concejal mandato cumplido y nuevamente electa repasó el clima político en Villa Cañás y la provincia, respaldó la gestión de Norberto Gizzi, reconoció el “llamado de atención” de las urnas y planteó la necesidad de más articulación público–privada y espacios para los adolescentes.
En el marco de la campaña anual de diabetes, el máximo referente regional de la organización mantuvo un encuentro con el Club local y recorrió el SAMCo para evaluar avances de obras realizadas junto a la Fundación Lions.
La comunidad educativa celebró un nuevo aniversario de la Escuela N°652 “José Manuel Estrada”, con la presencia del intendente Norberto Gizzi y autoridades locales.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.