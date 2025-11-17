Pérdida de empresas y 276 mil empleos en 21 meses de gestión Milei

Argentina, con el salario mínimo en dólares más bajo
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
Un informe del CEPA revela una fuerte contracción del empleo formal y del tejido empresarial entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, con casi 20 mil empresas cerradas y más de 276 mil puestos laborales perdidos.
El empleo registrado cayó 2,81% desde la asunción del gobierno
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del país. El relevamiento, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que el empleo formal pasó de 9.857.173 a 9.580.549 trabajadores, lo que equivale a una caída del 2,81%.
Según el documento, la pérdida promedio fue de más de 432 empleos por día, una tendencia que impactó de manera generalizada en distintos sectores productivos.
Sectores más afectados
El rubro con mayor nivel de caída fue Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que redujo 86.982 puestos. En segundo lugar se ubicó Construcción, con 76.292 empleos menos, seguido por Servicios de transporte y almacenamiento (-59.838), e Industria manufacturera (-55.941).
En términos relativos, la construcción encabeza la retracción con un descenso del 16% en trabajadores registrados. Le siguen transporte y almacenamiento (-11,2%) y servicios artísticos, culturales y deportivos (-7,1%).
Cierre de empresas: casi 30 por día
El análisis también mostró una fuerte reducción en la cantidad de empleadores. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país pasó de 512.357 a 493.193 empresas activas, lo que implica 19.164 cierres, un promedio de 30 firmas por día.
Transporte y almacenamiento fue el sector más golpeado, con 4.685 empleadores menos. También hubo caídas importantes en comercio (-3.510), servicios inmobiliarios (-2.952), servicios profesionales y técnicos (-2.053), industria manufacturera (-1.974) y construcción (-1.790).
En términos porcentuales, los rubros más afectados fueron transporte y almacenamiento (-11,9%), servicios extraterritoriales (-10,8%), servicios inmobiliarios (-9,9%) y construcción (-8,2%).
Impacto según el tamaño de las empresas
El informe detalla que las empresas de hasta 500 trabajadores concentraron el 99,6% de los cierres (19.094 firmas). Las grandes compañías —con más de 500 empleados— representaron solo 70 casos.
Sin embargo, las empresas grandes concentraron la mayor caída del empleo, explicando el 68,15% del total de puestos perdidos (188.525 trabajadores). Las firmas de menor tamaño redujeron 88.099 empleos.
En términos porcentuales, las compañías con más de 500 trabajadores achicaron su plantilla en un 3,94%, mientras que las de hasta 500 empleados lo hicieron en un 1,74%.
Desde CEPA señalaron que los datos muestran “un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal”, con una tendencia negativa tanto en el número de empleadores como en la cantidad de puestos registrados.
