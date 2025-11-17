Empate sin goles entre Newbery (VT) y Unión y Cultura

Jorge Newbery de Venado Tuerto y Unión y Cultura de Murphy protagonizaron este domingo la primera semifinal de la Liga Venadense de Fútbol. El encuentro, disputado en el estadio del Aviador, terminó 0-0, dejando la serie completamente abierta para la revancha.

El partido fue parejo y disputado en la mitad de la cancha, con pocas situaciones claras de gol. Ambos equipos buscaron imponer su ritmo, pero la solidez defensiva y la intensidad marcaron el desarrollo del juego.

Con este resultado, la definición quedó reservada para el próximo fin de semana, cuando Unión y Cultura reciba en Murphy a Newbery para resolver quién será el finalista del campeonato. En caso de igualdad en puntos y goles, se definirá por penales según el reglamento vigente.

La expectativa crece en ambas localidades, que ya se preparan para un duelo decisivo entre dos clubes con gran presente en el certamen.