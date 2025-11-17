Empate sin goles entre Newbery (VT) y Unión y Cultura

San Martín de Chovet ascendió y Belgrano mantuvo la categoría
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.
El Aviador y el elenco de Murphy igualaron 0-0 en la ida de la semifinal de la Liga Venadense. Todo se definirá la próxima semana en Murphy.Deportes del Sur17/11/2025GASTON PAROLA
Jorge Newbery de Venado Tuerto y Unión y Cultura de Murphy protagonizaron este domingo la primera semifinal de la Liga Venadense de Fútbol. El encuentro, disputado en el estadio del Aviador, terminó 0-0, dejando la serie completamente abierta para la revancha.
El partido fue parejo y disputado en la mitad de la cancha, con pocas situaciones claras de gol. Ambos equipos buscaron imponer su ritmo, pero la solidez defensiva y la intensidad marcaron el desarrollo del juego.
Con este resultado, la definición quedó reservada para el próximo fin de semana, cuando Unión y Cultura reciba en Murphy a Newbery para resolver quién será el finalista del campeonato. En caso de igualdad en puntos y goles, se definirá por penales según el reglamento vigente.
La expectativa crece en ambas localidades, que ya se preparan para un duelo decisivo entre dos clubes con gran presente en el certamen.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.
El Torneo Clausura de la Asociación Venadense de Básquet entra en su fase decisiva con grandes victorias de los equipos visitantes.
A Studebaker le alcanzo el empate sobre la academia de Teodelina por "ventaja deportiva"
El Verde igualó 1-1 con Racing y, gracias a la ventaja deportiva, se metió entre los cuatro mejores del torneo. Ya quedaron definidos los cruces de semifinales.
Los equipos de Firmat y Villa Cañás ganaron sus duelos de repechaje y avanzaron a la próxima fase del Torneo Clausura Pre-Federal. Se medirán ante Olimpia BBC y Centenario.
El Tricolor ganó 1-0 con gol de Franco Felici y aseguró su pase a semifinales de la Liga Venadense. El rival se definirá esta noche entre Studebaker y Racing.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.