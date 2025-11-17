Tapia y Coello arrasaron y se consagraron en Dubai

Agustín Tapia y Arturo Coello cerraron una actuación impecable este domingo al vencer 6-3 y 6-4 a Federico Chingotto y Alejandro Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai. La dupla argentino-española, líder del ránking mundial, logró tomarse revancha tras caer en las últimas dos definiciones frente a los mismos rivales.

Desde el inicio, Tapia y Coello impusieron el ritmo. En el segundo game consiguieron un quiebre temprano que les permitió manejar el primer set con autoridad. La intensidad ofensiva, marcada por la potencia del smash de Tapia y la presencia de Coello en la red, fue determinante para sostener la ventaja.

Enfrente, Chingotto y Galán no lograron repetir su nivel habitual. El argentino padeció los duelos en la red y cometió más errores de lo normal, mientras que Galán no pudo imponer su juego para equilibrar el trámite. Ese desequilibrio se notó especialmente en los intercambios largos, donde los Nº1 mantuvieron una agresividad constante.

El segundo set mostró un desarrollo más parejo, pero en el séptimo game Tapia y Coello volvieron a quebrar y encaminaron el triunfo. El cierre fue contundente: sus escoltas en el ránking no lograron sumar puntos en el último game.

Con esta consagración, Tapia y Coello alcanzan su undécimo título de la temporada y dan un paso firme hacia uno de sus grandes objetivos: terminar el año como la mejor pareja del pádel mundial.