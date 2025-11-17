Tapia y Coello arrasaron y se consagraron en Dubai

Ledesma ganó en Toay y Canapino acaricia el título del TC
El marplatense se quedó con la final en La Pampa y el arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro. Llegará a La Plata con sus tres rivales obligados a ganar.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.Deportes17/11/2025GASTON PAROLA
Agustín Tapia y Arturo Coello cerraron una actuación impecable este domingo al vencer 6-3 y 6-4 a Federico Chingotto y Alejandro Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai. La dupla argentino-española, líder del ránking mundial, logró tomarse revancha tras caer en las últimas dos definiciones frente a los mismos rivales.
Desde el inicio, Tapia y Coello impusieron el ritmo. En el segundo game consiguieron un quiebre temprano que les permitió manejar el primer set con autoridad. La intensidad ofensiva, marcada por la potencia del smash de Tapia y la presencia de Coello en la red, fue determinante para sostener la ventaja.
Enfrente, Chingotto y Galán no lograron repetir su nivel habitual. El argentino padeció los duelos en la red y cometió más errores de lo normal, mientras que Galán no pudo imponer su juego para equilibrar el trámite. Ese desequilibrio se notó especialmente en los intercambios largos, donde los Nº1 mantuvieron una agresividad constante.
El segundo set mostró un desarrollo más parejo, pero en el séptimo game Tapia y Coello volvieron a quebrar y encaminaron el triunfo. El cierre fue contundente: sus escoltas en el ránking no lograron sumar puntos en el último game.
Con esta consagración, Tapia y Coello alcanzan su undécimo título de la temporada y dan un paso firme hacia uno de sus grandes objetivos: terminar el año como la mejor pareja del pádel mundial.
El marplatense se quedó con la final en La Pampa y el arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro. Llegará a La Plata con sus tres rivales obligados a ganar.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
El entrenador valoró el crecimiento futbolístico y la unión del plantel luego de asegurarse el primer puesto de la Zona A. También respondió a la comparación que hizo Leandro Paredes con Lionel Scaloni.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.