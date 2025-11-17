Bancos redirigen el crédito y crece el financiamiento a familias y empresas

El sistema bancario argentino modificó de forma significativa el destino de sus préstamos desde diciembre de 2023. Con el retiro del financiamiento estatal y la reducción del déficit fiscal, los bancos disminuyeron su exposición al sector público y ampliaron la oferta crediticia para empresas y familias.

Según datos del Banco Central, a finales del gobierno anterior los bancos destinaban el 51% de sus activos al financiamiento público, mientras que solo el 22% se dirigía al sector privado. Ese proceso, conocido como crowding out, limitó durante años el acceso al crédito productivo y al consumo.

Con el inicio de la actual gestión, la tendencia se revirtió. El crédito al sector privado alcanzó en marzo de 2025 el 44% del activo total, mientras que la participación del Estado se redujo al 28%. Para los economistas, este cambio es clave para la recuperación económica.

Martín Vauthier, director del BICE, señaló que “con el orden macro, el ahorro parado por años se convirtió en acceso a una vivienda o un auto para miles de familias, o en crédito para inversión de empresas”.

El cambio también estuvo influido por el ciclo de tasas. En la antesala electoral, el Gobierno aplicó un fuerte apretón monetario que frenó la actividad. Tras las elecciones legislativas, la inyección de liquidez redujo los rendimientos y reactivó el flujo crediticio, con tasas en pesos estabilizadas entre el 19% y el 30% anual.

En octubre, los préstamos al sector privado crecieron 1,1% real mensual. La expansión fue más marcada en los créditos hipotecarios, que aumentaron 8,3% y acumulan un alza del 285,8% interanual. Las líneas UVA lideraron esa recuperación, con desembolsos equivalentes a USD 372 millones y cerca de 5.000 nuevos préstamos, el mayor número desde 2018.

El financiamiento comercial también mostró señales de impulso: los adelantos en cuenta corriente subieron 8,1% y los documentos descontados avanzaron 2,9%. En cambio, los préstamos personales cayeron ligeramente en el mes, aunque muestran un crecimiento de más del 80% interanual.

En conjunto, el crédito al sector privado —sumando pesos y dólares— llegó al 12,1% del PBI en octubre, duplicando los niveles del inicio de 2024. Los primeros datos de noviembre indican que esta tendencia se mantiene, mientras pierde peso el financiamiento destinado a provincias y municipios.