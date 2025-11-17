Bancos redirigen el crédito y crece el financiamiento a familias y empresas

Confusión en Colombia por “Mint by Shein” y crece el pedido de regulaciones
Una tienda local que usa el nombre Shein generó alarma en el sector textil colombiano, que reclama medidas ante la competencia de plataformas asiáticas.
Tras el orden fiscal y la menor demanda del Estado, el sistema financiero volvió a impulsar préstamos hipotecarios y comerciales, duplicando la participación del crédito privado en dos años.Economía17/11/2025SOFIA ZANOTTI
El sistema bancario argentino modificó de forma significativa el destino de sus préstamos desde diciembre de 2023. Con el retiro del financiamiento estatal y la reducción del déficit fiscal, los bancos disminuyeron su exposición al sector público y ampliaron la oferta crediticia para empresas y familias.
Según datos del Banco Central, a finales del gobierno anterior los bancos destinaban el 51% de sus activos al financiamiento público, mientras que solo el 22% se dirigía al sector privado. Ese proceso, conocido como crowding out, limitó durante años el acceso al crédito productivo y al consumo.
Con el inicio de la actual gestión, la tendencia se revirtió. El crédito al sector privado alcanzó en marzo de 2025 el 44% del activo total, mientras que la participación del Estado se redujo al 28%. Para los economistas, este cambio es clave para la recuperación económica.
Martín Vauthier, director del BICE, señaló que “con el orden macro, el ahorro parado por años se convirtió en acceso a una vivienda o un auto para miles de familias, o en crédito para inversión de empresas”.
El cambio también estuvo influido por el ciclo de tasas. En la antesala electoral, el Gobierno aplicó un fuerte apretón monetario que frenó la actividad. Tras las elecciones legislativas, la inyección de liquidez redujo los rendimientos y reactivó el flujo crediticio, con tasas en pesos estabilizadas entre el 19% y el 30% anual.
En octubre, los préstamos al sector privado crecieron 1,1% real mensual. La expansión fue más marcada en los créditos hipotecarios, que aumentaron 8,3% y acumulan un alza del 285,8% interanual. Las líneas UVA lideraron esa recuperación, con desembolsos equivalentes a USD 372 millones y cerca de 5.000 nuevos préstamos, el mayor número desde 2018.
El financiamiento comercial también mostró señales de impulso: los adelantos en cuenta corriente subieron 8,1% y los documentos descontados avanzaron 2,9%. En cambio, los préstamos personales cayeron ligeramente en el mes, aunque muestran un crecimiento de más del 80% interanual.
En conjunto, el crédito al sector privado —sumando pesos y dólares— llegó al 12,1% del PBI en octubre, duplicando los niveles del inicio de 2024. Los primeros datos de noviembre indican que esta tendencia se mantiene, mientras pierde peso el financiamiento destinado a provincias y municipios.
Una tienda local que usa el nombre Shein generó alarma en el sector textil colombiano, que reclama medidas ante la competencia de plataformas asiáticas.
El entendimiento bilateral abre la puerta a una rebaja de aranceles, mayor competitividad exportadora y nuevas inversiones de empresas norteamericanas. Sectores como el acero, el aluminio y la carne estarían entre los principales beneficiados.
El convenio bilateral quedó oficialmente anunciado y consolida la sintonía política entre Javier Milei y Donald Trump. El texto incluye excepciones arancelarias, definiciones geopolíticas y un extenso trabajo jurídico por delante.
El INDEC informó una leve aceleración del índice mensual, mientras que el acumulado anual y el interanual se mantienen en los niveles más bajos de los últimos años. Transporte lideró las subas.
Luis Caputo confirmó que seguirá el esquema de bandas cambiarias para sostener la desaceleración de precios. El mercado proyecta un cierre de inflación del 30% este año y del 20% para 2026.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
Nuevas filtraciones exponen cómo operaba el grupo ligado a Diego Spagnuolo y apuntan a una presunta red de pagos irregulares dentro del organismo.
Un jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Solo una imputada fue absuelta y recuperó la libertad.
El streamer quedó otra vez en el centro de las críticas tras comparar “estar con una nena” con “estar con una nena de 8 años”, frase que generó rechazo inmediato en redes.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
El gobernador bonaerense y más de 30 intendentes firmaron un petitorio que denuncia “persecución judicial” y pide la detención domiciliaria del exministro por una enfermedad crónica.