Arrancaron los Cuartos de Final del Clausura Pre-Federal

La acción del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet comenzó con gran intensidad este viernes, cuando se disputaron los primeros partidos de los cuartos de final. El escenario estuvo marcado por victorias visitantes que dejan a los equipos en una posición inmejorable de cara a la vuelta en sus respectivos estadios.
Uno de los encuentros más esperados fue el clásico de Venado Tuerto, donde Club Ciudad se impuso a Deportivo Atenas por 66-54. El conjunto visitante, con una gran actuación de Manuel Sagardía, quien anotó 24 puntos, dio un paso clave para llegar a las semifinales. A pesar de la resistencia del local, Ciudad logró mantener la ventaja obtenida en los primeros cuartos y, con una sólida defensa, selló el triunfo que lo coloca como favorito para cerrar la serie en su casa.
En Firmat, Olimpia BBC, el bicampeón y líder de la fase regular, visitó a Argentino, quien no le dio un respiro. Si bien la victoria fue para los de la capital del departamento, 90-76, Argentino mostró su mejor cara en el segundo cuarto, recortando distancias y poniendo presión a los rojiblancos. Sin embargo, la jerarquía de los jugadores como Facundo Varela (18 puntos) y Bautista Bazzetti (15 puntos) marcaron la diferencia en el tercer cuarto, cuando Olimpia logró un parcial decisivo de 28-16.
Otro resultado importante se produjo en Villa Cañás, donde Centenario dio un golpe de autoridad al vencer a Sportsman por 99-85. Con Farid Celador (23 puntos) como gran figura, la visita tomó el control del partido en la segunda mitad, asegurando una victoria que los deja a un paso de las semifinales. En el local, destacaron Nicolás Ruíz y Ismael Brahin, pero no fue suficiente para frenar el ímpetu de Centenario.
Por último, en Elortondo, Firmat FBC se impuso de manera clara a Atlético Elortondo por 80-61, con una destacada actuación de Lucio Varani, quien anotó 22 puntos. A pesar de que el primer cuarto fue parejo, Firmat logró encontrar su ritmo en los siguientes parciales y estiró la ventaja, dejando a los locales sin opciones. Ahora, Firmat tiene la oportunidad de sellar su pase a semifinales con una victoria en casa.
