El verde esperanza pasó a semis

Tuvo, 7 minutos más en el complemento y estuvo bien dado por las demoras y cambios, pero no le alcanzo para hacer la diferencia del triunfo

Así salieron a la cancha...

Studebaker (1)

1- Franco Puppo

2- Alejandro Carboneti

3- Mariano Cabral

4- Emmanuel Andrada

5- Gonzalo Gaetan

6- Sebastián Acuña

7- Valentín Falchoni

8- Tomas Gómez

9- Luciano Orellano

10- Kevin Fernández

11- Guido Campagnoli

Suplentes

12- Juan Tardio

13- Manuel Milano

14- Ivan Bazán

16- Román Cugnoflis

15- Nicolás Bessone

17- Francisco Antonieta

18- Kevin Andrada

Racing (1)

1- Martin Rolando

2- Guillermo Salladarre

3- Enzo Rivas

4- Juan Bueno

5- Juan Guajardo

6- Gonzalo Desaunet

7- Joaquín Bosco

8- Carlos Mengual

9- Lautaro Alegre

10- Gonzalo González

11- Facundo Frenquelli

Suplentes

12- Andrés Gutierrez

13- Francisco Franco

14- Guido Gorosito

15- Facundo Coego

16- Nahuel Carini

17- Maximiliano Melo

18- Agustín Chavaño

Secuencia de goles :

1T 25' Gonzalo González (Racing) 0x1

40' Alejando Carboneti (Studebaker)1x1



Expulsados :

Studebaker...Andrada 34' ST

Racing...Carini 38' ST (Banco)

Arbitraje : Pablo Ramirez

