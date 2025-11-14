El verde esperanza pasó a semis

A Studebaker le alcanzo el empate sobre la academia de Teodelina por "ventaja deportiva"

Deportes del Sur14/11/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
PROXIMO DESTINO- SEMIFINALESEl verde vencio en la serie a Racing de Teodelina y vuelve a estar (1)

Tuvo, 7 minutos más en el complemento y estuvo bien dado por las demoras y cambios, pero no le alcanzo para hacer la diferencia del triunfo 

Así salieron a la cancha...
Studebaker (1)
1- Franco Puppo
2- Alejandro Carboneti
3- Mariano Cabral
4- Emmanuel Andrada
5- Gonzalo Gaetan 
6- Sebastián Acuña
7- Valentín Falchoni
8- Tomas Gómez 
9- Luciano Orellano
10- Kevin Fernández 
11- Guido Campagnoli 
Suplentes
12- Juan Tardio
13- Manuel Milano
14- Ivan Bazán 
16- Román Cugnoflis 
15- Nicolás Bessone 
17- Francisco Antonieta 
18- Kevin Andrada

Racing (1)
1- Martin Rolando
2- Guillermo Salladarre
3- Enzo Rivas
4- Juan Bueno
5- Juan Guajardo
6- Gonzalo Desaunet
7- Joaquín Bosco
8- Carlos Mengual
9- Lautaro Alegre
10- Gonzalo González 
11- Facundo Frenquelli
Suplentes 
12- Andrés Gutierrez 
13- Francisco Franco
14- Guido Gorosito 
15- Facundo Coego
16- Nahuel Carini
17- Maximiliano Melo
18- Agustín Chavaño

Secuencia de goles :  
1T 25' Gonzalo González (Racing) 0x1
     40'  Alejando Carboneti (Studebaker)1x1
  
Expulsados :
Studebaker...Andrada 34' ST
Racing...Carini 38' ST (Banco)

Arbitraje : Pablo Ramirez         

Columnista :
José Luis Cardozo 

Para : 
Novedades del Sur

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias