El verde esperanza pasó a semis

Studebaker empató y avanzó a semifinales de la Venadense
El Verde igualó 1-1 con Racing y, gracias a la ventaja deportiva, se metió entre los cuatro mejores del torneo. Ya quedaron definidos los cruces de semifinales.
A Studebaker le alcanzo el empate sobre la academia de Teodelina por "ventaja deportiva"Deportes del Sur14/11/2025GASTON PAROLA
Tuvo, 7 minutos más en el complemento y estuvo bien dado por las demoras y cambios, pero no le alcanzo para hacer la diferencia del triunfo
Así salieron a la cancha...
Studebaker (1)
1- Franco Puppo
2- Alejandro Carboneti
3- Mariano Cabral
4- Emmanuel Andrada
5- Gonzalo Gaetan
6- Sebastián Acuña
7- Valentín Falchoni
8- Tomas Gómez
9- Luciano Orellano
10- Kevin Fernández
11- Guido Campagnoli
Suplentes
12- Juan Tardio
13- Manuel Milano
14- Ivan Bazán
16- Román Cugnoflis
15- Nicolás Bessone
17- Francisco Antonieta
18- Kevin Andrada
Racing (1)
1- Martin Rolando
2- Guillermo Salladarre
3- Enzo Rivas
4- Juan Bueno
5- Juan Guajardo
6- Gonzalo Desaunet
7- Joaquín Bosco
8- Carlos Mengual
9- Lautaro Alegre
10- Gonzalo González
11- Facundo Frenquelli
Suplentes
12- Andrés Gutierrez
13- Francisco Franco
14- Guido Gorosito
15- Facundo Coego
16- Nahuel Carini
17- Maximiliano Melo
18- Agustín Chavaño
Secuencia de goles :
1T 25' Gonzalo González (Racing) 0x1
40' Alejando Carboneti (Studebaker)1x1
Expulsados :
Studebaker...Andrada 34' ST
Racing...Carini 38' ST (Banco)
Arbitraje : Pablo Ramirez
Columnista :
José Luis Cardozo
Para :
Novedades del Sur
