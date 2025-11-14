AFA sancionó a Walter Otta en plena semifinal del Reducido

Thunder y Pistons siguen imparables en una noche llena de figuras
Oklahoma y Detroit extendieron sus grandes rachas en la NBA, mientras que Nikola Jokic y Stephen Curry volvieron a brillar con actuaciones extraordinarias.
El Tribunal de Ética aplicó una suspensión provisional de 30 días al entrenador de Morón por declaraciones que el club calificó como falsas. La medida lo dejaría fuera de la revancha ante Madryn y de una eventual final.Deportes14/11/2025GASTON PAROLA
La sanción y el conflicto
Deportivo Morón quedó envuelto en una fuerte controversia luego de que el Tribunal de Ética de la AFA suspendiera de manera provisional por 30 días a su entrenador, Walter Otta. La medida le impide ejercer su cargo y acceder a vestuarios y banco de suplentes en encuentros oficiales, justo cuando el equipo disputa las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.
El expediente se inició por presuntas declaraciones que, según el fallo, fueron difundidas en medios y redes sociales, donde Otta habría acusado a Deportivo Madryn de contar con protección dirigencial y apuntado a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Sin embargo, días atrás el propio Morón emitió un comunicado desmintiendo esas frases y calificándolas como “información falsa”.
Qué dice el fallo
En su resolución, AFA señaló que las supuestas manifestaciones del técnico “atentan contra la integridad del torneo” y dictó la suspensión preventiva hasta que se resuelva el caso o se cumpla el plazo máximo.
La sanción llega a apenas tres días de la revancha frente a Deportivo Madryn, que se jugará este domingo a las 17.15 en Chubut. Morón llega con ventaja tras el 1-0 logrado en la ida, pero todo indica que Otta deberá seguir el partido desde la tribuna.
La postura de Morón
El Gallito respondió con otro comunicado institucional, donde informó que su cuerpo de abogados trabaja en un descargo para revertir la medida. “Tenemos las pruebas y la convicción de que podremos demostrar que los hechos no se corresponden con la realidad”, sostuvo la institución, que defendió la conducta del entrenador y pidió una rápida resolución.
Más allá del pronunciamiento oficial, Otta había hablado días atrás sobre Madryn y las polémicas que rodean al club chubutense, declaraciones que reavivaron el foco mediático y quedaron bajo análisis del Tribunal.
Qué viene ahora
La suspensión, pese a ser provisoria, podría dejar al técnico afuera no solo del duelo de vuelta sino también de una eventual final del Reducido, en caso de que Morón logre avanzar. El club aguarda una definición urgente para conocer si podrá contar con su entrenador en el tramo decisivo por el ascenso a la Liga Profesional.
