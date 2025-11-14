Argentina visita a Angola con un equipo alternativo

Arias y Mura, en duda para seguir en Racing
El arquero y el lateral derecho finalizan sus contratos el 31 de diciembre y aún no lograron avances para renovar, mientras el club define el plantel 2026.
La Selección juega su único amistoso de noviembre en Luanda, con varias bajas y la oportunidad para nuevos convocados. Rulli será el arquero titular en lugar de Dibu Martínez.Deportes14/11/2025GASTON PAROLA
Argentina se mide este viernes desde las 13 ante Angola, en Luanda, en lo que será su único amistoso internacional de noviembre y posiblemente el último partido antes de la Finalissima frente a España. El encuentro forma parte de los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano y será una prueba clave para Lionel Scaloni.
La delegación trabajó durante la semana en España y el jueves realizó un entrenamiento abierto en el estadio Manuel Martínez Valero, de Elche, ante más de 20.000 personas. En ese marco, Lionel Messi recibió una camiseta especial por parte del club local.
El entrenador afrontará varias ausencias. Emiliano Martínez no fue citado por decisión técnica, ya que Scaloni busca darle minutos a Gerónimo Rulli. Enzo Fernández tampoco estará disponible por una molestia en la rodilla que le exige reposo, según el cuerpo médico del Chelsea. En su lugar se perfila Alexis Mac Allister, mientras que la función de volante zurdo se la disputan Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.
A estas bajas se suman Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes no completaron a tiempo la vacunación obligatoria contra la fiebre amarilla para ingresar a Angola. Thiago Almada será el único representante del Atlético Madrid en cancha.
Pese a las ausencias, el DT piensa alinear la mejor formación posible y aprovechar el amistoso para observar a los nuevos convocados: Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister.
Probable formación argentina:
Rulli; Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Lo Celso o Paz; Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
