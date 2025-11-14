Icardi, bajo lupa judicial por un paseo con sus hijas y la China Suárez

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron “Rocky” para su primera salida pública
Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica tras aparecer públicamente en el shopping Paseo Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires, junto a sus hijas y la actriz Eugenia “China” Suárez. La situación, difundida en redes y programas de TV, podría abrirle un nuevo frente judicial debido a las restricciones impuestas en el marco del conflicto con Wanda Nara.
El episodio fue comentado por Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, donde explicó que la exposición del futbolista y su pareja se habría dado pese a que una medida cautelar establece límites claros para sus desplazamientos.
Según el documento judicial leído al aire, “las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción”. Como Icardi solo contaba con autorización para permanecer en territorio bonaerense, cada salida hacia la Ciudad de Buenos Aires debía ser comunicada previamente al juez o a su equipo legal.
Latorre también sumó su interpretación sobre la razón detrás del paseo. Afirmó que la aparición pública habría sido una forma de mostrar cercanía entre las niñas y la China Suárez, luego de que trascendieran versiones de que no querían compartir tiempo con ella. Como la cautelar prohíbe publicar imágenes en redes, el recorrido por un lugar concurrido generó la exposición que no podía realizarse online.
La comentarista cuestionó la decisión del jugador al señalar que “si Wanda tuviera un abogado más incisivo, esto ya estaría generando un conflicto mayor”, en referencia al incumplimiento del protocolo judicial que Icardi debía respetar.
El caso vuelve a sumar tensión a una saga mediática y legal que ya lleva varios meses, y que mantiene enfrentadas a las partes por la situación familiar, la tenencia y los permisos de convivencia.
