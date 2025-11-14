Impacto económico del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

Confusión en Colombia por “Mint by Shein” y crece el pedido de regulaciones
Una tienda local que usa el nombre Shein generó alarma en el sector textil colombiano, que reclama medidas ante la competencia de plataformas asiáticas.
El entendimiento bilateral abre la puerta a una rebaja de aranceles, mayor competitividad exportadora y nuevas inversiones de empresas norteamericanas. Sectores como el acero, el aluminio y la carne estarían entre los principales beneficiados.Economía14/11/2025SOFIA ZANOTTI
El acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos marcó un paso significativo en la política exterior argentina y en la estrategia de apertura económica del gobierno nacional. El entendimiento busca reducir aranceles, ampliar el acceso a mercados estratégicos y generar condiciones para atraer nuevas inversiones norteamericanas al país.
La declaración conjunta, difundida este jueves, destacó la “alianza estratégica” entre ambas naciones, basada en valores democráticos compartidos y en una visión orientada a la libre empresa y a los mercados abiertos. Se trata de un avance que llega dos décadas después del fallido intento de conformar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Si bien los detalles finales del acuerdo se conocerán en las próximas semanas, desde el Gobierno argentino se anticipa un impacto favorable sobre sectores exportadores clave. Entre ellos, el aluminio y el acero, que en los últimos años enfrentaron incrementos arancelarios en el mercado estadounidense. También crece la expectativa por una posible ampliación del cupo de carne, un reclamo sostenido del sector por su potencial para dinamizar la producción y generar divisas.
De acuerdo con un informe de la consultora DNI, Estados Unidos se consolidó entre 2023 y 2025 como el segundo destino de las exportaciones argentinas de bienes y el principal receptor de servicios, además de ser el mayor inversor extranjero directo en el país. Datos del Indec señalan que en 2024 las ventas a Estados Unidos alcanzaron USD 6.394 millones, ubicándose solo detrás de Brasil.
A nivel de inversiones, el stock norteamericano asciende a USD 31.800 millones, cifra que representa el 17% del total extranjero. El nuevo acuerdo podría reforzar esa presencia mediante proyectos vinculados con energía, industria, economía del conocimiento y servicios.
El anuncio también se inscribe en el contexto de una relación bilateral que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas. El Tesoro de Estados Unidos acompañó la estrategia cambiaria del Banco Central, y esta semana habilitó parte del swap de monedas para fortalecer las reservas.
Se espera que los mercados reaccionen positivamente, aunque la evolución final dependerá también del comportamiento de Wall Street, que cerró la última jornada con toma de ganancias.
Una tienda local que usa el nombre Shein generó alarma en el sector textil colombiano, que reclama medidas ante la competencia de plataformas asiáticas.
El convenio bilateral quedó oficialmente anunciado y consolida la sintonía política entre Javier Milei y Donald Trump. El texto incluye excepciones arancelarias, definiciones geopolíticas y un extenso trabajo jurídico por delante.
El INDEC informó una leve aceleración del índice mensual, mientras que el acumulado anual y el interanual se mantienen en los niveles más bajos de los últimos años. Transporte lideró las subas.
Luis Caputo confirmó que seguirá el esquema de bandas cambiarias para sostener la desaceleración de precios. El mercado proyecta un cierre de inflación del 30% este año y del 20% para 2026.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa una “transformación económica” y defendió el sistema de bandas cambiarias frente a la libre flotación del dólar.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.