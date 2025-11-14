Impacto económico del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos marcó un paso significativo en la política exterior argentina y en la estrategia de apertura económica del gobierno nacional. El entendimiento busca reducir aranceles, ampliar el acceso a mercados estratégicos y generar condiciones para atraer nuevas inversiones norteamericanas al país.

La declaración conjunta, difundida este jueves, destacó la “alianza estratégica” entre ambas naciones, basada en valores democráticos compartidos y en una visión orientada a la libre empresa y a los mercados abiertos. Se trata de un avance que llega dos décadas después del fallido intento de conformar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Si bien los detalles finales del acuerdo se conocerán en las próximas semanas, desde el Gobierno argentino se anticipa un impacto favorable sobre sectores exportadores clave. Entre ellos, el aluminio y el acero, que en los últimos años enfrentaron incrementos arancelarios en el mercado estadounidense. También crece la expectativa por una posible ampliación del cupo de carne, un reclamo sostenido del sector por su potencial para dinamizar la producción y generar divisas.



De acuerdo con un informe de la consultora DNI, Estados Unidos se consolidó entre 2023 y 2025 como el segundo destino de las exportaciones argentinas de bienes y el principal receptor de servicios, además de ser el mayor inversor extranjero directo en el país. Datos del Indec señalan que en 2024 las ventas a Estados Unidos alcanzaron USD 6.394 millones, ubicándose solo detrás de Brasil.

A nivel de inversiones, el stock norteamericano asciende a USD 31.800 millones, cifra que representa el 17% del total extranjero. El nuevo acuerdo podría reforzar esa presencia mediante proyectos vinculados con energía, industria, economía del conocimiento y servicios.

El anuncio también se inscribe en el contexto de una relación bilateral que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas. El Tesoro de Estados Unidos acompañó la estrategia cambiaria del Banco Central, y esta semana habilitó parte del swap de monedas para fortalecer las reservas.

Se espera que los mercados reaccionen positivamente, aunque la evolución final dependerá también del comportamiento de Wall Street, que cerró la última jornada con toma de ganancias.