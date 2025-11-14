Acuerdo comercial con EE.UU.: cómo avanza la nueva etapa entre Milei y Trump

Confusión en Colombia por “Mint by Shein” y crece el pedido de regulaciones
Una tienda local que usa el nombre Shein generó alarma en el sector textil colombiano, que reclama medidas ante la competencia de plataformas asiáticas.
El convenio bilateral quedó oficialmente anunciado y consolida la sintonía política entre Javier Milei y Donald Trump. El texto incluye excepciones arancelarias, definiciones geopolíticas y un extenso trabajo jurídico por delante.Economía14/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno argentino confirmó el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, un convenio que venía negociándose desde abril y que ratifica la estrecha relación política entre Javier Milei y Donald Trump. La Casa Blanca informó a Balcarce 50 que el presidente norteamericano avaló el comunicado final, tras varias semanas de consultas internas y revisiones formales.
El proceso comenzó el 3 de abril de 2025, cuando una delegación argentina encabezada por el entonces canciller Gerardo Werthein llegó a Washington para iniciar el diálogo bilateral, apenas un día después de que Trump anunciara una suba generalizada de aranceles del 10% a las importaciones. Durante aquel primer encuentro, la negociación quedó marcada por tensiones internas entre los funcionarios estadounidenses Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Jamieson Greer, titular de la USTR. La reunión incluso debió suspenderse por una amenaza de bomba en el edificio.
Con el correr de los meses, la interna estadounidense se disipó y las conversaciones continuaron bajo un marco más ordenado. En las últimas semanas, el canciller Pablo Quirno mantuvo encuentros directos con Greer para ajustar el texto final del convenio, que ya estaba consensuado desde hacía tres meses. El anuncio oficial coincidió con la difusión de acuerdos similares con Ecuador, El Salvador y Guatemala.
El acuerdo prevé un arancel base del 10%, con excepciones destinadas a favorecer sectores productivos argentinos. Sin embargo, mantiene en 50% los impuestos para el aluminio y el acero, considerados estratégicos por la administración Trump. Además, el documento incorpora un capítulo laboral que compromete al país a prohibir importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso y a reforzar la aplicación de leyes laborales.
La implementación aún depende de un proceso jurídico detallado entre abogados y expertos de ambas naciones. Paralelamente, será Trump quien decida el ritmo de activación de cada tramo del framework, en función de su propia agenda política.
Mientras regresaba al país, Quirno no descartó un nuevo contacto entre Milei y Trump para agradecer el respaldo, en un contexto que el Gobierno considera de cooperación inédita entre ambos países.
Una tienda local que usa el nombre Shein generó alarma en el sector textil colombiano, que reclama medidas ante la competencia de plataformas asiáticas.
El entendimiento bilateral abre la puerta a una rebaja de aranceles, mayor competitividad exportadora y nuevas inversiones de empresas norteamericanas. Sectores como el acero, el aluminio y la carne estarían entre los principales beneficiados.
El INDEC informó una leve aceleración del índice mensual, mientras que el acumulado anual y el interanual se mantienen en los niveles más bajos de los últimos años. Transporte lideró las subas.
Luis Caputo confirmó que seguirá el esquema de bandas cambiarias para sostener la desaceleración de precios. El mercado proyecta un cierre de inflación del 30% este año y del 20% para 2026.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa una “transformación económica” y defendió el sistema de bandas cambiarias frente a la libre flotación del dólar.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.