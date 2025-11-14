Acuerdo comercial con EE.UU.: cómo avanza la nueva etapa entre Milei y Trump

El Gobierno argentino confirmó el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, un convenio que venía negociándose desde abril y que ratifica la estrecha relación política entre Javier Milei y Donald Trump. La Casa Blanca informó a Balcarce 50 que el presidente norteamericano avaló el comunicado final, tras varias semanas de consultas internas y revisiones formales.

El proceso comenzó el 3 de abril de 2025, cuando una delegación argentina encabezada por el entonces canciller Gerardo Werthein llegó a Washington para iniciar el diálogo bilateral, apenas un día después de que Trump anunciara una suba generalizada de aranceles del 10% a las importaciones. Durante aquel primer encuentro, la negociación quedó marcada por tensiones internas entre los funcionarios estadounidenses Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Jamieson Greer, titular de la USTR. La reunión incluso debió suspenderse por una amenaza de bomba en el edificio.



Con el correr de los meses, la interna estadounidense se disipó y las conversaciones continuaron bajo un marco más ordenado. En las últimas semanas, el canciller Pablo Quirno mantuvo encuentros directos con Greer para ajustar el texto final del convenio, que ya estaba consensuado desde hacía tres meses. El anuncio oficial coincidió con la difusión de acuerdos similares con Ecuador, El Salvador y Guatemala.

El acuerdo prevé un arancel base del 10%, con excepciones destinadas a favorecer sectores productivos argentinos. Sin embargo, mantiene en 50% los impuestos para el aluminio y el acero, considerados estratégicos por la administración Trump. Además, el documento incorpora un capítulo laboral que compromete al país a prohibir importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso y a reforzar la aplicación de leyes laborales.



La implementación aún depende de un proceso jurídico detallado entre abogados y expertos de ambas naciones. Paralelamente, será Trump quien decida el ritmo de activación de cada tramo del framework, en función de su propia agenda política.

Mientras regresaba al país, Quirno no descartó un nuevo contacto entre Milei y Trump para agradecer el respaldo, en un contexto que el Gobierno considera de cooperación inédita entre ambos países.