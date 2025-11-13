Fillol ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Gallardo define los refuerzos que River buscará para 2026
El histórico arquero campeón del mundo en 1978 fue homenajeado en Pachuca y se convirtió en el único argentino distinguido en la Generación 2025.Deportes13/11/2025GASTON PAROLA
Ubaldo Matildo Fillol, uno de los arqueros más emblemáticos del fútbol argentino, fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional durante una ceremonia realizada en Pachuca, México. El reconocimiento lo ubicó como el único representante argentino de la Generación 2025, en una edición que reunió a figuras de renombre mundial.
El “Pato”, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, recibió una ovación al subir al escenario para recibir el tradicional saco que distingue a los nuevos miembros. Visiblemente emocionado, agradeció a los organizadores y destacó la importancia del momento: “Estoy realmente feliz y muy agradecido. Este era un sueño que quería cumplir”.
Fillol dedicó el reconocimiento a su familia, a los arqueros presentes y al plantel argentino que conquistó el primer título mundial: “Quiero compartir este premio con mis compañeros y cuerpo técnico de 1978, esa hermosa Selección que nos dio el primer título a nuestro país”.
Además del ex arquero de River, la Generación 2025 incluyó a leyendas como Iker Casillas, René Higuita, Dunga, Diego Forlán, Ronald Koeman y Gary Lineker. Este último protagonizó uno de los momentos más recordados de la noche al rememorar su paso por México 1986 con humor y una referencia al histórico duelo ante la Argentina de Diego Maradona.
Con este ingreso, Fillol agrega un capítulo más a su legado, reafirmándose como una referencia eterna bajo los tres palos y como símbolo de una generación que marcó la historia del fútbol argentino.
