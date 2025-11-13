Espinoza cruzó a Caruso y defendió al arbitraje argentino

Fernando Espinoza, árbitro mendocino y actual integrante del equipo VAR en AFA, respondió con firmeza a las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi. El exentrenador había cuestionado su labor y su estatus internacional, lo que motivó la réplica del juez en diálogo con Doble Amarilla Radio.

Espinoza aclaró que continúa siendo “árbitro de AFA e internacional” y explicó que dejó la función en campo para dedicarse plenamente al VAR. “Proyecté mi carrera hacia esta área”, señaló, desmintiendo que haya sido apartado como indicó Caruso.

El árbitro también se refirió a las investigaciones en curso: “Estoy investigado por comisiones de Ética de AFA, CONMEBOL y FIFA. Mis cuentas y las de mis familiares están bajo revisión. No puedo jugar ni a la quiniela. Si pasa algo, cada uno tendrá su castigo. Yo defiendo la profesión”.

En un tramo de sus declaraciones, Espinoza apuntó directamente a Caruso Lombardi: “Cuando alguien genera violencia, tiene que hacerse cargo. Si tocan a un compañero, a mí o a un familiar, vamos a ir por él. No es consciente de que puede pasar algo en la calle”.

Además, cuestionó el rol mediático del exdirector técnico: “Le pagan por hablar mal de fútbol. Y se pierde de cuidar un lugar que nos da de comer a todos: jugadores, árbitros, medios, trabajadores del entorno del fútbol”.

El enfrentamiento no es nuevo. Ya tras un partido entre Deportivo Riestra e Independiente, Espinoza había tenido palabras muy duras para Caruso en TyC Sports. En la misma línea, días atrás el defensor de Deportivo Madryn, Facundo Giacopuzzi, también criticó al exentrenador por sus comentarios sobre supuestas ayudas arbitrales.