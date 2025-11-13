Argentino y Sportsman completaron el cuadro de cuartos del Clausura

Jorge Newbery venció a Peñarol y avanzó a semifinales
El Tricolor ganó 1-0 con gol de Franco Felici y aseguró su pase a semifinales de la Liga Venadense. El rival se definirá esta noche entre Studebaker y Racing.
Los equipos de Firmat y Villa Cañás ganaron sus duelos de repechaje y avanzaron a la próxima fase del Torneo Clausura Pre-Federal. Se medirán ante Olimpia BBC y Centenario.Deportes del Sur13/11/2025GASTON PAROLA
El Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet ya tiene a sus ocho clasificados para los cuartos de final. Este martes por la noche se disputaron los partidos del Repechaje, donde Argentino de Firmat y Sportsman de Villa Cañás lograron imponerse y asegurar su lugar en la siguiente instancia.
En Chañar Ladeado, Argentino dio el golpe al vencer a Independiente por 77-70 en un partido muy parejo. El dueño de casa había arrancado con claridad, quedándose con el primer cuarto por 30-14, pero el “Cuevero” creció desde el segundo parcial, achicó la diferencia y llegó al entretiempo abajo por apenas cuatro puntos (47-43).
En la segunda mitad, los firmatenses manejaron mejor los tiempos del juego y llegaron al último cuarto igualados en 59. Sobre el cierre, la experiencia de Nahuel Rodríguez y el gran aporte de los juveniles Migliazza inclinaron la balanza para sellar la clasificación. Rodríguez y Juan Fogolín fueron los máximos anotadores con 20 puntos cada uno.
Con este triunfo, Argentino —9° en la tabla— se enfrentará ahora a Olimpia BBC en los cuartos de final.
En Villa Cañás, Sportsman no dejó dudas y superó con amplitud a Peñarol de Elortondo por 117-83. El “Tren Blanco” dominó todos los parciales (33-21, 33-26, 25-18 y 26-18) y mostró una sólida tarea colectiva. Tadeo Verbauwede fue el goleador del equipo con 25 puntos, seguido por Agustín Galván con 18. Del lado visitante, Santiago Zalio se destacó con 33 tantos, siendo el máximo anotador del partido.
Sportsman, que había finalizado 7° en la fase regular, será rival de Centenario en los cuartos.
Los cruces comenzarán este viernes 14 de noviembre a las 21:30 y continuarán el domingo 16 y el lunes 17, según la programación oficial.
