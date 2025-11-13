Shakira presentó “Zoo”, su nuevo tema para Zootopia 2

Shakira regresó este miércoles a la escena musical con el lanzamiento de “Zoo”, el sencillo que acompañará a Zootopia 2, la nueva película animada de Disney que se estrenará próximamente en cines. Con este trabajo, la barranquillera retoma su papel de Gazelle, la estrella pop del universo de Zootopia.

El tema fue publicado el 12 de noviembre junto con su videoclip oficial, en el que la cantante aparece con un vestuario inspirado en el personaje que interpretó en la primera entrega. La producción combina imágenes animadas y una puesta estética que remite al colorido mundo de la película.

Aunque está dirigida al público infantil, la canción mantiene el estilo rítmico y bailable que caracteriza a Shakira. La letra alterna frases en inglés y español, reforzando el enfoque multicultural de la saga y permitiendo que el tema conecte con audiencias de distintas edades.

Zootopia 2 volverá a explorar la convivencia entre especies dentro de una ciudad diversa y dinámica, y “Zoo” busca transmitir esa energía a través de un mensaje de libertad, juego y celebración.

Con este lanzamiento, la artista suma un nuevo capítulo a su trayectoria en producciones de Disney, donde su participación en la primera película —incluyendo el éxito “Try Everything”— se convirtió en uno de los momentos más recordados de la saga.