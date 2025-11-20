Andrea Bocelli deslumbró en Buenos Aires con dos funciones agotadas

Arjona disfruta su gira y suma fechas en Buenos Aires
El cantautor guatemalteco vive un momento artístico pleno con su tour “Lo que el seco no dijo”, que ya agotó 11 funciones en el Movistar Arena y agregó una fecha extra por la alta demanda.
Andrea Bocelli protagonizó un acontecimiento histórico en su visita a Buenos Aires, donde alcanzó dos sold out consecutivos en escenarios de enorme relevancia para la cultura nacional. En apenas diez minutos agotó las entradas del Teatro Colón, y al día siguiente repitió el éxito en el Hipódromo de San Isidro.
La primera presentación se realizó en el emblemático Teatro Colón, reconocido mundialmente por su acústica y arquitectura. Allí, unas 3.000 personas escucharon al tenor italiano en una noche que sintetizó emoción, excelencia artística y un vínculo estrecho con el público argentino. La rápida venta de entradas reflejó la vigencia y el magnetismo de Bocelli en cada una de sus visitas al país.
En su segundo concierto, esta vez en un escenario masivo montado en el Hipódromo de San Isidro, el artista volvió a reunir a miles de espectadores. La velada tuvo un momento especial cuando invitó al escenario a la cantante rosarina Nicki Nicole, una de las figuras argentinas más reconocidas a nivel internacional. Juntos interpretaron una versión en español de “Vivo per lei”, generando uno de los instantes más celebrados de la noche.
El doble sold out representa un hito para un artista clásico, y reafirma la posición de Bocelli como uno de los tenores más influyentes y queridos del mundo. Con más de 15 mil millones de reproducciones y 90 millones de discos vendidos, su trayectoria lo llevó a cantar ante líderes internacionales, familias reales y en eventos globales de alto impacto. Su repertorio, que combina ópera, pop lírico y colaboraciones con artistas de distintos géneros, lo convirtió en un puente entre la música académica y el público general.
“Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y ver cómo la pasión por la música clásica sigue viva en esta ciudad”, expresó Bocelli durante su presentación en el Colón. También destacó la emoción de compartir escenario con Nicki Nicole y agradeció al público por el cálido recibimiento.
