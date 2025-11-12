Inflación de octubre: el INDEC informó un alza del 2,3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, mostrando una leve aceleración respecto a septiembre (2,1%). Con este dato, los precios acumulan una suba del 24,8% en los primeros diez meses del año y un 31,3% interanual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata de la variación interanual más baja desde julio de 2018, y que el país suma 18 meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior. Además, subrayó que la inflación acumulada en lo que va del año es “la menor para este período desde 2017”.

Según el informe oficial, las divisiones con mayores aumentos fueron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). En tanto, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura mostraron las menores variaciones (1,6%).

A nivel regional, Patagonia y el Gran Buenos Aires registraron los índices más altos (2,4%), seguidos por el Noreste (2,2%) y Cuyo y la Región Pampeana (2,1%).

Caputo sostuvo que el proceso de desinflación “continuó a pesar de la incertidumbre electoral”, y lo atribuyó al “orden fiscal y monetario” implementado por el Gobierno.