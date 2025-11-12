Inflación de octubre: el INDEC informó un alza del 2,3%

Caputo proyecta que Argentina podría crecer hasta un 10% en 2026
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa una “transformación económica” y defendió el sistema de bandas cambiarias frente a la libre flotación del dólar.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.Economía12/11/2025LORENA ACOSTA
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, mostrando una leve aceleración respecto a septiembre (2,1%). Con este dato, los precios acumulan una suba del 24,8% en los primeros diez meses del año y un 31,3% interanual.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata de la variación interanual más baja desde julio de 2018, y que el país suma 18 meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior. Además, subrayó que la inflación acumulada en lo que va del año es “la menor para este período desde 2017”.
Según el informe oficial, las divisiones con mayores aumentos fueron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). En tanto, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura mostraron las menores variaciones (1,6%).
A nivel regional, Patagonia y el Gran Buenos Aires registraron los índices más altos (2,4%), seguidos por el Noreste (2,2%) y Cuyo y la Región Pampeana (2,1%).
Caputo sostuvo que el proceso de desinflación “continuó a pesar de la incertidumbre electoral”, y lo atribuyó al “orden fiscal y monetario” implementado por el Gobierno.
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa una “transformación económica” y defendió el sistema de bandas cambiarias frente a la libre flotación del dólar.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
El beneficio alcanza los $85.000 por hijo y se paga automáticamente si los datos están actualizados en ANSES.
El ministro de Economía aseguró que el esquema de bandas cambiarias brinda previsibilidad y que la inflación podría caer por debajo del 1% en 2026.
La Secretaría de Energía actualizó los valores del bioetanol y biodiesel y dispuso una reducción transitoria en el porcentaje de corte obligatorio.
Con lo liquidado hasta octubre, el total anual superaría los USD 37.150 millones.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
Engañó a tres estudiantes con un falso programa de becas, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
La Academia aún no aseguró su lugar en la Sudamericana, pero mantiene dos caminos posibles hacia la Libertadores del próximo año.
Este miércoles, estudiantes de sexto grado de 1.520 escuelas santafesinas participan de las Pruebas Aprender 2025, que evalúan Lengua y Matemática.
Niños y niñas de Villa Cañás participaron por primera vez en un torneo de atletismo en la ciudad bonaerense de Junín, obteniendo destacados resultados y una valiosa experiencia deportiva.
La hembra había sido liberada hace apenas un mes en el Parque Nacional El Impenetrable. Su muerte representa un duro golpe al proyecto de recuperación del yaguareté en el norte argentino.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.