Atletismo: alumnos del taller municipal compitieron en Junín

Ruta 94: Retuvieron un acoplado con pedido de secuestro en Villa Cañás
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
Niños y niñas de Villa Cañás participaron por primera vez en un torneo de atletismo en la ciudad bonaerense de Junín, obteniendo destacados resultados y una valiosa experiencia deportiva.Villa Cañás12/11/2025SOFIA ZANOTTI
Alumnos del Taller Municipal de Atletismo viajaron a Junín para participar en su primera competencia oficial, donde demostraron todo lo aprendido durante los meses de entrenamiento y se destacaron por su compromiso y compañerismo.
Los jóvenes deportistas intervinieron en las pruebas de 50 y 400 metros, mostrando un gran desempeño en cada disciplina. El taller está a cargo de la profesora Jimena Gastón, y los atletas que representaron a Villa Cañás fueron María Paz Sconfienza, Sara Robles, Mariano Guerini, Juan Gularte, Octavio Garavano y Milo Causi.
Desde el área de Deportes destacaron la importancia de estas experiencias, que fortalecen el aprendizaje, el trabajo en equipo y la formación integral de los jóvenes atletas.
“Felicitaciones a todos los niños por el gran desempeño y por representar a Villa Cañás con entusiasmo y dedicación. Es una alegría ver cómo nuestros chicos disfrutan del deporte, aprenden y crecen. Agradecemos a las familias que acompañan y confían en este espacio municipal”, expresó el director de Deportes, Leonardo Moyano.
