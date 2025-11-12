Atletismo: alumnos del taller municipal compitieron en Junín

Alumnos del Taller Municipal de Atletismo viajaron a Junín para participar en su primera competencia oficial, donde demostraron todo lo aprendido durante los meses de entrenamiento y se destacaron por su compromiso y compañerismo.



Los jóvenes deportistas intervinieron en las pruebas de 50 y 400 metros, mostrando un gran desempeño en cada disciplina. El taller está a cargo de la profesora Jimena Gastón, y los atletas que representaron a Villa Cañás fueron María Paz Sconfienza, Sara Robles, Mariano Guerini, Juan Gularte, Octavio Garavano y Milo Causi.

Desde el área de Deportes destacaron la importancia de estas experiencias, que fortalecen el aprendizaje, el trabajo en equipo y la formación integral de los jóvenes atletas.

“Felicitaciones a todos los niños por el gran desempeño y por representar a Villa Cañás con entusiasmo y dedicación. Es una alegría ver cómo nuestros chicos disfrutan del deporte, aprenden y crecen. Agradecemos a las familias que acompañan y confían en este espacio municipal”, expresó el director de Deportes, Leonardo Moyano.