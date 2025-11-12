McLaren denunció a Red Bull por un presunto incumplimiento del tope presupuestario tras el cambio de motor de Verstappen en Brasil

El Gran Premio de Brasil dejó una nueva polémica en el paddock de la Fórmula 1. Andrea Stella, director de McLaren, denunció públicamente a Red Bull por el cambio completo de motor en el auto de Max Verstappen y puso en duda si la operación se ajusta al tope presupuestario de 135 millones de dólares que rige para la temporada 2025.

El reemplazo se produjo tras la clasificación, en la que Verstappen quedó eliminado en la Q1 y debía largar desde el puesto 16. Frente a ese escenario, el equipo austríaco decidió instalar una nueva unidad de potencia Honda y modificar la puesta a punto del RB21. Como el neerlandés partió desde boxes, Red Bull pudo realizar los ajustes sin infringir el régimen de parque cerrado. La jugada fue efectiva: el tricampeón avanzó hasta el tercer lugar, detrás de Lando Norris y Kimi Antonelli.

Sin embargo, para Stella la maniobra fue “llamativa” y merecería una revisión. “Estos motores no muestran un deterioro importante con el uso, así que normalmente no se cambia una unidad ni se acepta una penalización porque el beneficio no compensa la pérdida”, explicó el ingeniero italiano.

El jefe de McLaren también cuestionó el aspecto económico: “Me gustaría saber si el costo de ese motor entra dentro del tope presupuestario o no. Si se cambió por razones de rendimiento, debería estar incluido dentro del límite. Esa es una de las razones por las que nosotros no lo haríamos”, sostuvo.

Las declaraciones reavivan el debate sobre la transparencia en los controles financieros dentro de la categoría, especialmente después de que Red Bull fuera sancionado en 2022 por exceder los gastos permitidos. Con el campeonato en su tramo final y los equipos al límite de recursos, la acusación de McLaren abre un nuevo frente de tensión en la Fórmula 1.