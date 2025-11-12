McLaren denunció a Red Bull por un presunto incumplimiento del tope presupuestario tras el cambio de motor de Verstappen en Brasil

El presidente de Ferrari lanzó una dura crítica a Leclerc y Hamilton
John Elkann apuntó contra los pilotos de Ferrari tras el fiasco en Brasil y les pidió “concentrarse en conducir y hablar menos”.
Andrea Stella cuestionó si la nueva unidad de potencia instalada en el auto del tricampeón mundial respeta el límite financiero de la Fórmula 1.Deportes12/11/2025GASTON PAROLA
El Gran Premio de Brasil dejó una nueva polémica en el paddock de la Fórmula 1. Andrea Stella, director de McLaren, denunció públicamente a Red Bull por el cambio completo de motor en el auto de Max Verstappen y puso en duda si la operación se ajusta al tope presupuestario de 135 millones de dólares que rige para la temporada 2025.
El reemplazo se produjo tras la clasificación, en la que Verstappen quedó eliminado en la Q1 y debía largar desde el puesto 16. Frente a ese escenario, el equipo austríaco decidió instalar una nueva unidad de potencia Honda y modificar la puesta a punto del RB21. Como el neerlandés partió desde boxes, Red Bull pudo realizar los ajustes sin infringir el régimen de parque cerrado. La jugada fue efectiva: el tricampeón avanzó hasta el tercer lugar, detrás de Lando Norris y Kimi Antonelli.
Sin embargo, para Stella la maniobra fue “llamativa” y merecería una revisión. “Estos motores no muestran un deterioro importante con el uso, así que normalmente no se cambia una unidad ni se acepta una penalización porque el beneficio no compensa la pérdida”, explicó el ingeniero italiano.
El jefe de McLaren también cuestionó el aspecto económico: “Me gustaría saber si el costo de ese motor entra dentro del tope presupuestario o no. Si se cambió por razones de rendimiento, debería estar incluido dentro del límite. Esa es una de las razones por las que nosotros no lo haríamos”, sostuvo.
Las declaraciones reavivan el debate sobre la transparencia en los controles financieros dentro de la categoría, especialmente después de que Red Bull fuera sancionado en 2022 por exceder los gastos permitidos. Con el campeonato en su tramo final y los equipos al límite de recursos, la acusación de McLaren abre un nuevo frente de tensión en la Fórmula 1.
John Elkann apuntó contra los pilotos de Ferrari tras el fiasco en Brasil y les pidió “concentrarse en conducir y hablar menos”.
La obra incluirá nuevas plateas, accesos y sectores gastronómicos, y permitirá sumar 3.500 espectadores sin perder la localía.
Socios autoconvocados volvieron a manifestarse en la sede de Avellaneda con duras críticas hacia Néstor Grindetti y su comisión directiva. Reclaman mayor participación y transparencia institucional.
La Academia aún no aseguró su lugar en la Sudamericana, pero mantiene dos caminos posibles hacia la Libertadores del próximo año.
El delantero del Santos explicó que su reacción se debió a un enojo con el árbitro y no con el entrenador argentino. La dirigencia dio por cerrado el episodio.
La competencia, prevista para mayo de 2026 en Las Vegas, permitirá el uso de sustancias prohibidas y ya generó una fuerte condena del COI y la Agencia Mundial Antidopaje.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.