Villa Cañás realizó su sexta jornada gratuita de castraciones

La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante el sábado pasado la sexta jornada del año de castraciones gratuitas para perros y gatas. El operativo se desarrolló en el Galpón N° 2 del predio del Ferrocarril y contó con una importante participación de la comunidad.





En total, se realizaron 74 esterilizaciones —32 caninos y 42 felinos— a cargo del médico veterinario Marcos Restovich, quien también supervisó la aplicación de 55 vacunas antirrábicas (40 perros y 15 gatas).

Estas acciones forman parte del programa municipal de tenencia responsable de mascotas, que busca mejorar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas.

El secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, destacó el compromiso colectivo: “Agradecemos a los vecinos que castraron a sus mascotas, a los voluntarios y al equipo municipal que colabora en cada jornada. Gracias a este trabajo conjunto logramos avanzar en el control de la población animal y en el cuidado de la salud pública”.