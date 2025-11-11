Villa Cañás realizó su sexta jornada gratuita de castraciones

Ruta 94: Retuvieron un acoplado con pedido de secuestro en Villa Cañás
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante el sábado pasado la sexta jornada del año de castraciones gratuitas para perros y gatas. El operativo se desarrolló en el Galpón N° 2 del predio del Ferrocarril y contó con una importante participación de la comunidad.
En total, se realizaron 74 esterilizaciones —32 caninos y 42 felinos— a cargo del médico veterinario Marcos Restovich, quien también supervisó la aplicación de 55 vacunas antirrábicas (40 perros y 15 gatas).
Estas acciones forman parte del programa municipal de tenencia responsable de mascotas, que busca mejorar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas.
El secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, destacó el compromiso colectivo: “Agradecemos a los vecinos que castraron a sus mascotas, a los voluntarios y al equipo municipal que colabora en cada jornada. Gracias a este trabajo conjunto logramos avanzar en el control de la población animal y en el cuidado de la salud pública”.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a disfrutar del cierre anual de los espacios de formación artística locales.
El director del Samco de Villa Cañás, Gustavo Campo, explicó en radio cómo impactan hoy las enfermedades cerebrovasculares, el brote de tos convulsa en el país, la importancia de las vacunas y aclaró por qué en los hospitales Samco se cobra algunas prestaciones para sostener el servicio.
El Club de Leones invita a participar de la Semana de Prevención y Cuidado de la Diabetes.
El hecho ocurrió en calle 49 y 52 bis. La víctima fue trasladada al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
La iniciativa busca transformar los programas de asistencia en herramientas de capacitación laboral. Comenzará con una prueba piloto para beneficiarios del plan “Volver al Trabajo”.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
La Federación Española de Fútbol expresó su “sorpresa y malestar” tras descubrir que el jugador del Barcelona se sometió a un procedimiento sin informar al cuerpo médico de la Selección.