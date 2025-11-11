Villa Cañás realizó su sexta jornada gratuita de castraciones

Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.

Villa Cañás11/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-11-11 at 1.37.49 PM (1)

La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante el sábado pasado la sexta jornada del año de castraciones gratuitas para perros y gatas. El operativo se desarrolló en el Galpón N° 2 del predio del Ferrocarril y contó con una importante participación de la comunidad.

En total, se realizaron 74 esterilizaciones —32 caninos y 42 felinos— a cargo del médico veterinario Marcos Restovich, quien también supervisó la aplicación de 55 vacunas antirrábicas (40 perros y 15 gatas).WhatsApp Image 2025-11-11 at 1.37.49 PM (2)

Estas acciones forman parte del programa municipal de tenencia responsable de mascotas, que busca mejorar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas.

El secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, destacó el compromiso colectivo: “Agradecemos a los vecinos que castraron a sus mascotas, a los voluntarios y al equipo municipal que colabora en cada jornada. Gracias a este trabajo conjunto logramos avanzar en el control de la población animal y en el cuidado de la salud pública”.

 

