EE.UU. confirmó el uso del swap por parte de Argentina y aseguró haber obtenido ganancias

Quiénes cobrarán la Ayuda Escolar Anual 2025
El beneficio alcanza los $85.000 por hijo y se paga automáticamente si los datos están actualizados en ANSES.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.Economía11/11/2025SOFIA ZANOTTI
Durante una entrevista con la cadena MSNBC, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló que la Argentina utilizó una parte del acuerdo de swap de USD 20.000 millones firmado entre ambos países. “Se utilizó una pequeña cantidad y obtuvimos ganancias con ello”, señaló el funcionario, destacando que el movimiento tuvo como fin “estabilizar a la Argentina” en el contexto electoral.
De acuerdo con estimaciones de mercado, Argentina habría usado unos USD 2.700 millones del acuerdo, monto destinado tanto a intervenir en el mercado cambiario como a cubrir pagos recientes al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Tesoro estadounidense indicó que parte de la operación consistió en la venta de letras en pesos del Banco Central (BCRA) y en la activación del swap para compensar los dólares empleados. El balance semanal del BCRA al 31 de octubre mostró señales de esa maniobra, con un incremento de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) argentinos y una baja similar en los de Estados Unidos.
Bessent rechazó que se trate de un “rescate” y aseguró que fue una acción de cooperación económica con resultados positivos para ambas naciones:
“En la mayoría de los rescates no se obtienen ganancias. El gobierno de Estados Unidos sí las obtuvo”, afirmó.
Además, sostuvo que la estrategia busca fortalecer los lazos bilaterales y mantener la estabilidad regional:
“Prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que disparar a narcolanchas si un gobierno colapsa”, expresó.
El funcionario también subrayó el valor geopolítico de América Latina y mencionó los recientes procesos electorales en Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, planteando que una región estable representa una oportunidad para generar aliados estratégicos.
