Quiénes cobrarán la Ayuda Escolar Anual 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continúa el pago de la Ayuda Escolar Anual 2025, un apoyo económico destinado a familias con hijos en edad escolar. El monto total es de $85.000 por hijo, compuesto por el bono original de $42.039 y un refuerzo extraordinario de $42.951, establecido por el Decreto 63/2025.

El beneficio se otorga de forma automática cuando los datos del grupo familiar y la escolaridad del menor están actualizados en el sistema de ANSES. En caso contrario, los titulares deberán presentar el certificado escolar a través de la web oficial o en una oficina del organismo.

Requisitos para acceder

Para hijos sin discapacidad:

Tener entre 45 días y 17 años.

Asistir a un establecimiento educativo reconocido oficialmente (nivel inicial, primario o secundario).

Para hijos con discapacidad:

Sin límite de edad.

Asistir a una institución educativa o especial, recibir apoyo de maestros particulares o participar en talleres protegidos, de formación laboral o programas de rehabilitación.

La Ayuda Escolar Anual está dirigida tanto a beneficiarios de Asignación Familiar como de la Asignación Universal por Hijo (AUH), incluyendo a aquellos que tengan hijos con discapacidad.