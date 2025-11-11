Quiénes cobrarán la Ayuda Escolar Anual 2025

El beneficio alcanza los $85.000 por hijo y se paga automáticamente si los datos están actualizados en ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continúa el pago de la Ayuda Escolar Anual 2025, un apoyo económico destinado a familias con hijos en edad escolar. El monto total es de $85.000 por hijo, compuesto por el bono original de $42.039 y un refuerzo extraordinario de $42.951, establecido por el Decreto 63/2025.

El beneficio se otorga de forma automática cuando los datos del grupo familiar y la escolaridad del menor están actualizados en el sistema de ANSES. En caso contrario, los titulares deberán presentar el certificado escolar a través de la web oficial o en una oficina del organismo.

Requisitos para acceder
Para hijos sin discapacidad:

Tener entre 45 días y 17 años.
Asistir a un establecimiento educativo reconocido oficialmente (nivel inicial, primario o secundario).
Para hijos con discapacidad:

Sin límite de edad.
Asistir a una institución educativa o especial, recibir apoyo de maestros particulares o participar en talleres protegidos, de formación laboral o programas de rehabilitación.
La Ayuda Escolar Anual está dirigida tanto a beneficiarios de Asignación Familiar como de la Asignación Universal por Hijo (AUH), incluyendo a aquellos que tengan hijos con discapacidad.

