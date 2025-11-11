Quiénes cobrarán la Ayuda Escolar Anual 2025

Luis Caputo: “Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”
El ministro de Economía aseguró que el esquema de bandas cambiarias brinda previsibilidad y que la inflación podría caer por debajo del 1% en 2026.
El beneficio alcanza los $85.000 por hijo y se paga automáticamente si los datos están actualizados en ANSES.Economía11/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continúa el pago de la Ayuda Escolar Anual 2025, un apoyo económico destinado a familias con hijos en edad escolar. El monto total es de $85.000 por hijo, compuesto por el bono original de $42.039 y un refuerzo extraordinario de $42.951, establecido por el Decreto 63/2025.
El beneficio se otorga de forma automática cuando los datos del grupo familiar y la escolaridad del menor están actualizados en el sistema de ANSES. En caso contrario, los titulares deberán presentar el certificado escolar a través de la web oficial o en una oficina del organismo.
Requisitos para acceder
Para hijos sin discapacidad:
Tener entre 45 días y 17 años.
Asistir a un establecimiento educativo reconocido oficialmente (nivel inicial, primario o secundario).
Para hijos con discapacidad:
Sin límite de edad.
Asistir a una institución educativa o especial, recibir apoyo de maestros particulares o participar en talleres protegidos, de formación laboral o programas de rehabilitación.
La Ayuda Escolar Anual está dirigida tanto a beneficiarios de Asignación Familiar como de la Asignación Universal por Hijo (AUH), incluyendo a aquellos que tengan hijos con discapacidad.
La Secretaría de Energía actualizó los valores del bioetanol y biodiesel y dispuso una reducción transitoria en el porcentaje de corte obligatorio.
Con lo liquidado hasta octubre, el total anual superaría los USD 37.150 millones.
El uso del pago mínimo crece entre los argentinos ante la pérdida del poder adquisitivo. Las tasas siguen siendo altas y el financiamiento puede duplicar el valor original de la deuda.
El Gobierno ratificó la continuidad del esquema cambiario para garantizar estabilidad y desinflación, aunque los mercados reclaman una flexibilización gradual de los controles que aún afectan a las empresas.
Analistas estiman que Scott Bessent desarmó su posición en pesos y activó parte del swap de monedas. El Tesoro estadounidense habría obtenido una ganancia cercana a US$ 2.200 millones.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.