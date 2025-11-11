Chingotto y Galán se consagraron campeones del mundo en Kuwait

El argentino y el español vencieron a Tapia y Coello en una final vibrante y se acercan al número uno del ranking mundial.

11/11/2025
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones del Mundial por parejas disputado en Kuwait al vencer en una apasionante final a los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. El resultado fue 2-6, 7-5 y 6-2, en una remontada que consolidó al dúo hispano-argentino como uno de los más sólidos del circuito.

Este triunfo representa el octavo título de la temporada para “Chingalán”, que acortan distancias en la lucha por el liderazgo anual. El rendimiento del olavarriense y el madrileño, en la recta final del 2025, deja abierta la incógnita sobre si Tapia y Coello lograrán mantener el número uno hasta fin de año.

En la rama femenina, la porteña Delfina Brea y su compañera Gemma Triay cayeron por 6-3 y 6-3 ante las españolas Ariana Sánchez y Paula Josemaría, quienes sumaron su sexto título del año.

La acción del circuito Premier Pádel continuará esta semana en Dubái, donde las mejores parejas del mundo volverán a enfrentarse en una nueva etapa de una temporada que promete definiciones apasionantes.

