Chingotto y Galán se consagraron campeones del mundo en Kuwait

La NBA acelera su expansión hacia Europa y apunta a 2027
La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.
El argentino y el español vencieron a Tapia y Coello en una final vibrante y se acercan al número uno del ranking mundial.Deportes11/11/2025GASTON PAROLA
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones del Mundial por parejas disputado en Kuwait al vencer en una apasionante final a los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. El resultado fue 2-6, 7-5 y 6-2, en una remontada que consolidó al dúo hispano-argentino como uno de los más sólidos del circuito.
Este triunfo representa el octavo título de la temporada para “Chingalán”, que acortan distancias en la lucha por el liderazgo anual. El rendimiento del olavarriense y el madrileño, en la recta final del 2025, deja abierta la incógnita sobre si Tapia y Coello lograrán mantener el número uno hasta fin de año.
En la rama femenina, la porteña Delfina Brea y su compañera Gemma Triay cayeron por 6-3 y 6-3 ante las españolas Ariana Sánchez y Paula Josemaría, quienes sumaron su sexto título del año.
La acción del circuito Premier Pádel continuará esta semana en Dubái, donde las mejores parejas del mundo volverán a enfrentarse en una nueva etapa de una temporada que promete definiciones apasionantes.
La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.
Scaloni probará variantes ante Angola con vistas al Mundial 2026.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
La Federación Española de Fútbol expresó su “sorpresa y malestar” tras descubrir que el jugador del Barcelona se sometió a un procedimiento sin informar al cuerpo médico de la Selección.
El Tomba atraviesa su peor momento en años: último en la tabla anual, necesita un milagro en la última fecha para evitar perder la categoría.
El árbitro fue impactado por una herramienta lanzada desde la tribuna tras el gol del Lobo, aunque no sufrió heridas de gravedad. El agresor fue identificado y detenido.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.