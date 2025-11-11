Los nuevos nombres que ilusionan en la Selección Argentina

La NBA acelera su expansión hacia Europa y apunta a 2027
La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.
Scaloni probará variantes ante Angola con vistas al Mundial 2026.Deportes11/11/2025GASTON PAROLA
La Selección Argentina disputará este viernes, desde las 13 (hora argentina), un amistoso frente a Angola en Luanda. Más allá del resultado, el encuentro servirá como banco de pruebas para Lionel Scaloni, que aprovechará la cita para observar a varias caras nuevas con chances de meterse en la lista rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Entre las novedades figuran Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone. Todos llegan con distintos recorridos, pero con un objetivo común: ganarse un lugar en el futuro del combinado nacional.
Mac Allister, defensor del Union Saint Gilloise de Bélgica y hermano de Alexis, fue convocado a último momento tras las bajas de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Panichelli, delantero argentino del fútbol francés, atraviesa un gran presente con nueve goles en doce fechas, mientras que Prestianni, figura del Benfica y del Sub 20 de Diego Placente, podría tener su estreno con la Mayor.
Perrone, surgido de Vélez y hoy en el Como de Italia, completa la nómina de jugadores que buscarán mostrarse en la última gira del año. Para todos ellos, este amistoso es mucho más que un simple ensayo: es la oportunidad de convencer al cuerpo técnico y soñar con el gran objetivo de 2026.
El argentino y el español vencieron a Tapia y Coello en una final vibrante y se acercan al número uno del ranking mundial.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
La Federación Española de Fútbol expresó su “sorpresa y malestar” tras descubrir que el jugador del Barcelona se sometió a un procedimiento sin informar al cuerpo médico de la Selección.
El Tomba atraviesa su peor momento en años: último en la tabla anual, necesita un milagro en la última fecha para evitar perder la categoría.
El árbitro fue impactado por una herramienta lanzada desde la tribuna tras el gol del Lobo, aunque no sufrió heridas de gravedad. El agresor fue identificado y detenido.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.