Los nuevos nombres que ilusionan en la Selección Argentina

La Selección Argentina disputará este viernes, desde las 13 (hora argentina), un amistoso frente a Angola en Luanda. Más allá del resultado, el encuentro servirá como banco de pruebas para Lionel Scaloni, que aprovechará la cita para observar a varias caras nuevas con chances de meterse en la lista rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Entre las novedades figuran Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Máximo Perrone. Todos llegan con distintos recorridos, pero con un objetivo común: ganarse un lugar en el futuro del combinado nacional.

Mac Allister, defensor del Union Saint Gilloise de Bélgica y hermano de Alexis, fue convocado a último momento tras las bajas de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Panichelli, delantero argentino del fútbol francés, atraviesa un gran presente con nueve goles en doce fechas, mientras que Prestianni, figura del Benfica y del Sub 20 de Diego Placente, podría tener su estreno con la Mayor.

Perrone, surgido de Vélez y hoy en el Como de Italia, completa la nómina de jugadores que buscarán mostrarse en la última gira del año. Para todos ellos, este amistoso es mucho más que un simple ensayo: es la oportunidad de convencer al cuerpo técnico y soñar con el gran objetivo de 2026.