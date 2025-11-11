Espinoza cruzó con dureza a Caruso Lombardi: “Ese tipo es un idiota”

Fernando Espinoza volvió a quedar en el centro de la escena. Luego de dirigir la victoria de Independiente por 1-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, el árbitro dialogó con TyC Sports y apuntó directamente contra Ricardo Caruso Lombardi, a quien calificó de “idiota” por sus constantes críticas a los jueces del fútbol argentino.

“Lo único que pido es que sigan hablando lo que hablan del arbitraje. Porque de este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas y quiere ensuciar el fútbol argentino, que hable ahora”, lanzó Espinoza, visiblemente molesto.

El referí fue más allá y sostuvo: “Caruso Lombardi está fuera del fútbol argentino, se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo”.

El árbitro evitó detallar qué dichos de Caruso lo enfadaron, pero defendió su desempeño en un encuentro que cortó un invicto de 27 partidos de Riestra como local. “Tantas cosas que se dijeron… hoy quedó demostrado”, cerró Espinoza.

El exentrenador, conocido por sus críticas al arbitraje y a la organización del fútbol argentino, aún no respondió públicamente a los dichos del juez.