Espinoza cruzó con dureza a Caruso Lombardi: “Ese tipo es un idiota”

La NBA acelera su expansión hacia Europa y apunta a 2027
La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.Deportes11/11/2025GASTON PAROLA
Fernando Espinoza volvió a quedar en el centro de la escena. Luego de dirigir la victoria de Independiente por 1-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, el árbitro dialogó con TyC Sports y apuntó directamente contra Ricardo Caruso Lombardi, a quien calificó de “idiota” por sus constantes críticas a los jueces del fútbol argentino.
“Lo único que pido es que sigan hablando lo que hablan del arbitraje. Porque de este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas y quiere ensuciar el fútbol argentino, que hable ahora”, lanzó Espinoza, visiblemente molesto.
El referí fue más allá y sostuvo: “Caruso Lombardi está fuera del fútbol argentino, se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo”.
El árbitro evitó detallar qué dichos de Caruso lo enfadaron, pero defendió su desempeño en un encuentro que cortó un invicto de 27 partidos de Riestra como local. “Tantas cosas que se dijeron… hoy quedó demostrado”, cerró Espinoza.
El exentrenador, conocido por sus críticas al arbitraje y a la organización del fútbol argentino, aún no respondió públicamente a los dichos del juez.
La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.
El argentino y el español vencieron a Tapia y Coello en una final vibrante y se acercan al número uno del ranking mundial.
Scaloni probará variantes ante Angola con vistas al Mundial 2026.
La Federación Española de Fútbol expresó su “sorpresa y malestar” tras descubrir que el jugador del Barcelona se sometió a un procedimiento sin informar al cuerpo médico de la Selección.
El Tomba atraviesa su peor momento en años: último en la tabla anual, necesita un milagro en la última fecha para evitar perder la categoría.
El árbitro fue impactado por una herramienta lanzada desde la tribuna tras el gol del Lobo, aunque no sufrió heridas de gravedad. El agresor fue identificado y detenido.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.