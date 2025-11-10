Pablo Alborán lanza “KM0”, su séptimo álbum de estudio

Pablo Alborán acaba de lanzar “KM0”, su séptimo álbum de estudio, disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico a través de sus tiendas oficiales y web. Este nuevo trabajo marca una etapa de renovación artística y personal, donde el cantante explora su madurez musical con autenticidad y libertad creativa.

El disco reúne 14 temas y 4 bonus tracks que recorren distintos estilos: del country folk en “Vámonos de aquí” a los ritmos latinos de “La Vida Que Nos Espera” y “Si te quedas”. En esta producción, Alborán asume la autoría de todas las canciones y participa activamente en la producción y los arreglos, consolidando su evolución como compositor y productor.

Entre las colaboraciones destacan el guitarrista Vicente Amigo en “Planta 7” y la cantante Ana Belén en “Inciso”, aportando una sensibilidad única y un diálogo entre generaciones.

“Este disco es mi nuevo punto de partida, un agradecimiento a todos los que me han acompañado hasta aquí. Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida”, expresó Alborán, quien define KM0 como un viaje de autoconocimiento y gratitud hacia sus seguidores.