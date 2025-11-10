Pablo Alborán lanza “KM0”, su séptimo álbum de estudio

Iron Maiden y West Ham lanzan una camiseta por sus 50 años
La banda británica y el club inglés unieron fuerzas para celebrar medio siglo de historia, fútbol y heavy metal con una edición limitada.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.Música10/11/2025SOFIA ZANOTTI
Pablo Alborán acaba de lanzar “KM0”, su séptimo álbum de estudio, disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico a través de sus tiendas oficiales y web. Este nuevo trabajo marca una etapa de renovación artística y personal, donde el cantante explora su madurez musical con autenticidad y libertad creativa.
El disco reúne 14 temas y 4 bonus tracks que recorren distintos estilos: del country folk en “Vámonos de aquí” a los ritmos latinos de “La Vida Que Nos Espera” y “Si te quedas”. En esta producción, Alborán asume la autoría de todas las canciones y participa activamente en la producción y los arreglos, consolidando su evolución como compositor y productor.
Entre las colaboraciones destacan el guitarrista Vicente Amigo en “Planta 7” y la cantante Ana Belén en “Inciso”, aportando una sensibilidad única y un diálogo entre generaciones.
“Este disco es mi nuevo punto de partida, un agradecimiento a todos los que me han acompañado hasta aquí. Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida”, expresó Alborán, quien define KM0 como un viaje de autoconocimiento y gratitud hacia sus seguidores.
La banda británica y el club inglés unieron fuerzas para celebrar medio siglo de historia, fútbol y heavy metal con una edición limitada.
El grupo salteño lanzó una canción que marca un giro artístico, combinando tradición folklórica con un sonido moderno y emocional.
El artista español presenta una nueva canción con tintes de bolero y anuncia su regreso discográfico para 2026.
Con más de 250 mil tickets vendidos, la banda suma dos fechas en el Movistar Arena para agosto y promete un reencuentro inolvidable.
El mítico líder de Los Redondos regresó al estudio Luzbola junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Los fans celebran la posible llegada de nueva música.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El serbio habló sobre su futuro y reveló su anhelo de despedirse del tenis representando a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.