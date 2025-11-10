Iron Maiden y West Ham lanzan una camiseta por sus 50 años

El West Ham United y Iron Maiden presentaron la “Double Anniversary Shirt”, una camiseta conmemorativa que celebra dos hitos británicos: los 50 años del título de la FA Cup 1975 y los 50 años de la formación de la icónica banda de heavy metal.

El proyecto fue impulsado por Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden, fanático del club desde su infancia. El diseño combina los colores clásicos grana y celeste del West Ham con detalles únicos: el logo de la banda en el frente, el número 11 —usado por Harris en otras colaboraciones— y un escudo especial que recuerda la final de 1975.

Fabricada en poliéster “hexagon” de alta calidad, la prenda fusiona los emblemas del club y la banda, simbolizando medio siglo de orgullo británico.

La “50 Years Double Anniversary” ya está disponible en las tiendas oficiales de Iron Maiden y West Ham, aunque en el Reino Unido se agotó en pocas horas. Su llegada a Latinoamérica está prevista para las próximas semanas.