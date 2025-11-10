Iron Maiden y West Ham lanzan una camiseta por sus 50 años

Los Nocheros presentan “La Razón”, su nueva etapa musical
El grupo salteño lanzó una canción que marca un giro artístico, combinando tradición folklórica con un sonido moderno y emocional.
La banda británica y el club inglés unieron fuerzas para celebrar medio siglo de historia, fútbol y heavy metal con una edición limitada.Música10/11/2025SOFIA ZANOTTI
El West Ham United y Iron Maiden presentaron la “Double Anniversary Shirt”, una camiseta conmemorativa que celebra dos hitos británicos: los 50 años del título de la FA Cup 1975 y los 50 años de la formación de la icónica banda de heavy metal.
El proyecto fue impulsado por Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden, fanático del club desde su infancia. El diseño combina los colores clásicos grana y celeste del West Ham con detalles únicos: el logo de la banda en el frente, el número 11 —usado por Harris en otras colaboraciones— y un escudo especial que recuerda la final de 1975.
Fabricada en poliéster “hexagon” de alta calidad, la prenda fusiona los emblemas del club y la banda, simbolizando medio siglo de orgullo británico.
La “50 Years Double Anniversary” ya está disponible en las tiendas oficiales de Iron Maiden y West Ham, aunque en el Reino Unido se agotó en pocas horas. Su llegada a Latinoamérica está prevista para las próximas semanas.
El artista español presenta una nueva canción con tintes de bolero y anuncia su regreso discográfico para 2026.
Con más de 250 mil tickets vendidos, la banda suma dos fechas en el Movistar Arena para agosto y promete un reencuentro inolvidable.
El mítico líder de Los Redondos regresó al estudio Luzbola junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Los fans celebran la posible llegada de nueva música.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El legendario guitarrista del metal argentino continúa su gira con dos presentaciones que celebran la historia y el legado de Almafuerte.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
Pese a su perfil más dialoguista, en Casa Rosada aseguran que el vínculo con la vicepresidenta está roto y que será contenida políticamente con la figura de Patricia Bullrich.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El hombre atacó a su vecino y luego intentó agredir a la policía con un caño metálico.