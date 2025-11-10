Avanzan las obras en la pileta de Teodelina y el nuevo parque acuático

Teodelina: No Cumplió Y Perdió El Beneficio
Un joven con prisión domiciliaria fue detenido tras violar la medida y protagonizar un episodio de violencia.
El intendente Joaquín Poleri confirmo que el proyecto supera el 80% de avance y se inaugurará en diciembre.Teodelina10/11/2025LORENA ACOSTA
La senadora provincial anunció, junto al intendente Joaquín Poleri, que la nueva pileta de Teodelina ya supera el 80% de avance de obra. El proyecto, financiado con fondos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, busca convertir al predio en uno de los complejos recreativos más importantes del sur santafesino.
Di Gregorio destacó que se trata de “una obra desde cero que resignifica un espacio histórico de la localidad”, y subrayó que “con planificación y trabajo conjunto se logran resultados concretos”.
Entre los trabajos realizados, se incorporaron nuevas bombas, sistemas de desagüe más eficientes y se ultiman detalles de pintura y accesibilidad. “Estimamos que el 20 de diciembre podremos inaugurarla, para que las familias la disfruten este verano”, señaló la legisladora.
Finalmente, la senadora afirmó que “esta obra convierte a Teodelina en un nuevo polo turístico del sur santafesino, con infraestructura moderna y espacios para disfrutar en familia”.
Un joven con prisión domiciliaria fue detenido tras violar la medida y protagonizar un episodio de violencia.
El Gobierno de Teodelina, a través del Área de Cultura y Educación, invita a la Muestra Folklórica el viernes 21 de noviembre, a las 19, en la Pista Municipal. Habrá servicio de buffet y participación de bailarines locales.
Será el domingo 9 de diciembre, con salida desde el Balneario El Edén. Habrá desayuno, kit, hidratación, medalla y sorteos; la inscripción cuesta $10.000.
El Gobierno de Teodelina invita a disfrutar de una noche especial dedicada a la música, con un espectáculo de piano en vivo que promete emocionar al público.
El Gobierno de Teodelina realizó un sentido homenaje a Roberto Carena durante el Festival de Tango, con la participación de reconocidos artistas y una gran concurrencia de público.
La Asociación Civil Huellitas Teodelina convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el 10 de noviembre a las 19:30 en la Casa de la Cultura de Teodelina.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
Pese a su perfil más dialoguista, en Casa Rosada aseguran que el vínculo con la vicepresidenta está roto y que será contenida políticamente con la figura de Patricia Bullrich.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El hombre atacó a su vecino y luego intentó agredir a la policía con un caño metálico.