Avanzan las obras en la pileta de Teodelina y el nuevo parque acuático

La senadora provincial anunció, junto al intendente Joaquín Poleri, que la nueva pileta de Teodelina ya supera el 80% de avance de obra. El proyecto, financiado con fondos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, busca convertir al predio en uno de los complejos recreativos más importantes del sur santafesino.

Di Gregorio destacó que se trata de “una obra desde cero que resignifica un espacio histórico de la localidad”, y subrayó que “con planificación y trabajo conjunto se logran resultados concretos”.

Entre los trabajos realizados, se incorporaron nuevas bombas, sistemas de desagüe más eficientes y se ultiman detalles de pintura y accesibilidad. “Estimamos que el 20 de diciembre podremos inaugurarla, para que las familias la disfruten este verano”, señaló la legisladora.

Finalmente, la senadora afirmó que “esta obra convierte a Teodelina en un nuevo polo turístico del sur santafesino, con infraestructura moderna y espacios para disfrutar en familia”.