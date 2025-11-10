El Gobierno oficializó nuevos precios para los biocombustibles

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó este lunes los nuevos precios de los biocombustibles que se utilizan en las mezclas obligatorias con combustibles fósiles. Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y rigen desde hoy.

El precio mínimo para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar se fijó en $918,025 por litro, mientras que el bioetanol a base de maíz quedó en $841,394 por litro. En tanto, el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria tendrá un valor de $1.688.961 por tonelada.

Además, la normativa estableció una reducción transitoria del 7% en el porcentaje de mezcla de biodiesel en gasoil y diésel oil, medida que se implementa para atenuar el impacto del aumento del precio del aceite de soja en los costos de producción del biodiesel y en el valor final del combustible en surtidor.

Desde el Gobierno explicaron que el ajuste responde a la necesidad de mantener el equilibrio entre el costo de elaboración, la estabilidad del mercado interno y el abastecimiento de combustibles en todo el país.