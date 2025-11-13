F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Las Vegas

La temporada 2025 de la Fórmula 1 disputará entre el 20 y 23 de noviembre el Gran Premio de Las Vegas, tras el triunfo de Lando Norris en Brasil y el 15° puesto del argentino Franco Colapinto con Alpine. El evento se desarrollará en el trazado nocturno de The Strip, una de las avenidas más icónicas de Estados Unidos.

🕐 Cronograma del GP de Las Vegas (hora Argentina)



Viernes 21 de noviembre

Práctica libre 1: 00:30 a 01:30

Práctica libre 2: 04:00 a 05:00

Sábado 22 de noviembre

Práctica libre 3: 00:30 a 01:30

Clasificación: 04:00 a 05:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 04:00

🏁 Datos del circuito

Ubicación: The Strip, Las Vegas, EE.UU.

Curvas: 17

Vueltas: 50

Longitud: 6,201 km

Distancia total: 310,05 km

Zonas DRS: 2

Sentido: Antihorario

Velocidad máxima: 340 km/h

Récord de vuelta: 1:34.876 – Lando Norris (2024)

El Las Vegas Strip Circuit combina velocidad y espectáculo, con una recta principal que recorre parte del corazón de la ciudad, iluminada por los casinos y hoteles más famosos del mundo.

📅 Lo que resta del calendario 2025



Estados Unidos (Las Vegas): 21 al 23 de noviembre

Qatar (Lusail): 28 al 30 de noviembre

Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre