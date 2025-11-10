El agro ya aportó USD 34.500 millones y 2025 se consolida como el tercer mejor año

El Gobierno oficializó nuevos precios para los biocombustibles
La Secretaría de Energía actualizó los valores del bioetanol y biodiesel y dispuso una reducción transitoria en el porcentaje de corte obligatorio.
Con lo liquidado hasta octubre, el total anual superaría los USD 37.150 millones.Economía10/11/2025SOFIA ZANOTTI
Se prevé una menor entrada de divisas en los últimos meses, tras el adelanto de ventas por los programas de incentivo.
La liquidación de divisas del sector agroindustrial alcanzó los USD 34.500 millones entre enero y octubre de 2025, según estimaciones privadas basadas en datos del Banco Central y de las cámaras exportadoras. Con este volumen, el año se ubica como el tercero con mayor aporte histórico de dólares del agro, solo detrás del bienio 2021-2022, cuando los altos precios internacionales y los estímulos a la exportación generaron ingresos por más de USD 82.000 millones.
Del total liquidado hasta el momento, USD 33.000 millones ingresaron por el Mercado Libre de Cambios y USD 1.550 millones a través del contado con liquidación (CCL). Las medidas implementadas, como el “dólar blend” y la reducción temporal de retenciones, impulsaron las ventas externas durante gran parte del año.
Aun sin computar los dos últimos meses, 2025 ya supera el desempeño anual de varios ejercicios previos. No obstante, los analistas proyectan un cierre más moderado, con una liquidación adicional estimada en USD 2.600 millones entre noviembre y diciembre. De confirmarse, el total anual ascendería a USD 37.150 millones.
El adelanto de operaciones generado por los incentivos explica la expectativa de menor ingreso hacia fin de año y comienzos de 2026. Entre enero y marzo próximos, las proyecciones rondan los USD 5.250 millones, por debajo del promedio de los últimos cinco años.
Con este panorama, el 2025 se consolida como un año sólido para el agro, que vuelve a ser clave en la generación de divisas, aunque con una marcada concentración en la primera parte del calendario.
La Secretaría de Energía actualizó los valores del bioetanol y biodiesel y dispuso una reducción transitoria en el porcentaje de corte obligatorio.
El uso del pago mínimo crece entre los argentinos ante la pérdida del poder adquisitivo. Las tasas siguen siendo altas y el financiamiento puede duplicar el valor original de la deuda.
El Gobierno ratificó la continuidad del esquema cambiario para garantizar estabilidad y desinflación, aunque los mercados reclaman una flexibilización gradual de los controles que aún afectan a las empresas.
Analistas estiman que Scott Bessent desarmó su posición en pesos y activó parte del swap de monedas. El Tesoro estadounidense habría obtenido una ganancia cercana a US$ 2.200 millones.
El presidente adelantó que planea un nuevo ajuste de seis puntos y proyecta un crecimiento de hasta el 10% en 2026, según declaró al diario británico Financial Times.
El índice de JP Morgan retrocedió a 621 puntos, impulsado por la recuperación de los bonos tras el triunfo legislativo del oficialismo. Los mercados descuentan una mejora en la gobernabilidad y posibles avances hacia el regreso al crédito internacional.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
Pese a su perfil más dialoguista, en Casa Rosada aseguran que el vínculo con la vicepresidenta está roto y que será contenida políticamente con la figura de Patricia Bullrich.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El hombre atacó a su vecino y luego intentó agredir a la policía con un caño metálico.