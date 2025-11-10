El agro ya aportó USD 34.500 millones y 2025 se consolida como el tercer mejor año

Se prevé una menor entrada de divisas en los últimos meses, tras el adelanto de ventas por los programas de incentivo.

La liquidación de divisas del sector agroindustrial alcanzó los USD 34.500 millones entre enero y octubre de 2025, según estimaciones privadas basadas en datos del Banco Central y de las cámaras exportadoras. Con este volumen, el año se ubica como el tercero con mayor aporte histórico de dólares del agro, solo detrás del bienio 2021-2022, cuando los altos precios internacionales y los estímulos a la exportación generaron ingresos por más de USD 82.000 millones.

Del total liquidado hasta el momento, USD 33.000 millones ingresaron por el Mercado Libre de Cambios y USD 1.550 millones a través del contado con liquidación (CCL). Las medidas implementadas, como el “dólar blend” y la reducción temporal de retenciones, impulsaron las ventas externas durante gran parte del año.

Aun sin computar los dos últimos meses, 2025 ya supera el desempeño anual de varios ejercicios previos. No obstante, los analistas proyectan un cierre más moderado, con una liquidación adicional estimada en USD 2.600 millones entre noviembre y diciembre. De confirmarse, el total anual ascendería a USD 37.150 millones.

El adelanto de operaciones generado por los incentivos explica la expectativa de menor ingreso hacia fin de año y comienzos de 2026. Entre enero y marzo próximos, las proyecciones rondan los USD 5.250 millones, por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Con este panorama, el 2025 se consolida como un año sólido para el agro, que vuelve a ser clave en la generación de divisas, aunque con una marcada concentración en la primera parte del calendario.