Cuánto cuesta financiarse con la tarjeta de crédito si no se paga todo

La tarjeta de crédito se afianza como el principal medio de financiación de los argentinos en un contexto de inflación y caída del poder de compra. Cada vez más usuarios recurren al pago mínimo o a las cuotas con interés para cubrir sus gastos, lo que genera un fuerte aumento en los costos financieros.
Según datos de First Capital Group, las operaciones en pesos con tarjetas de crédito alcanzaron en octubre los $21,9 billones, un 1,3% más que en septiembre y un 63,4% más que el año anterior. Sin embargo, en términos reales, el uso del crédito cayó un 1,2% mensual, reflejando el impacto de los precios y de las tasas elevadas.
El Banco Central (BCRA) detalló que en agosto hubo 180,4 millones de operaciones con crédito por $9,4 billones, frente a 178 millones con débito por $4,7 billones. El crédito ya representa el 46,2% del total de transacciones, cuando en 2022 apenas llegaba al 13,3%.
Actualmente, las tasas de financiación se mantienen altas. En el Banco Macro, la Tasa Nominal Anual (TNA) para financiar consumos con tarjeta de crédito es de 105,30%, mientras que el Costo Financiero Total (CFT) con IVA asciende a 127,41%. Si el cliente no logra pagar ni siquiera el monto mínimo, se aplican intereses punitorios del 52,65% TNA, con un CFT de 63,70%.
El CFT es el valor total que el usuario paga por financiar su deuda con tarjeta, e incluye la tasa básica, impuestos y cargos administrativos. En la práctica, esto significa que quien paga solo el mínimo termina abonando más del doble del monto original si mantiene el saldo financiado por varios meses.
Las compras en un solo pago no generan interés, aunque sí otros gastos como comisiones o impuestos. Pero las cuotas con interés o el pago mínimo implican un costo elevado que, acumulado, puede volverse difícil de afrontar.
