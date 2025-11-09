Accidente vehicular en avenida 49: un auto chocó una casilla de gas

Minutos después de las 7:00 de la mañana, Bomberos Voluntarios de Villa Cañás acudieron a un accidente vehicular ocurrido en avenida 49, entre calles 64 y 66 bis.



Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil se había despistado de su trazada e impactado contra una casilla de gas ubicada sobre la vereda.



El conductor no presentó heridas de consideración, aunque fue revisado por personal del SIES 107 como medida preventiva. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito y el servicio de emergencias médicas.

