Lowrdez: “Me detona hablar de mi ex”

“Le doy al colorado”: la divertida respuesta de Fede Bal a un usuario que difundió información falsa
El actor reaccionó con humor ante un tuit que buscaba generar polémica y celebró no tener “fragilidad masculina”.
La integrante de Bandana habló sobre su proceso emocional, la relación con su familia y su nueva etapa de terapia.Espectáculos07/11/2025SOFIA ZANOTTI
Lowrdez Fernández, una de las voces emblemáticas de Bandana, atraviesa un momento de reconstrucción personal tras la detención de su expareja, Leandro García Gómez, acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.
“Hoy no es uno de los mejores días”, confesó la artista en una entrevista con Desayuno Americano. “Por suerte se vienen unos 25 años de Bandana impresionantes. Con mi mamá y mi familia también recomponiendo vínculos. Es una familia muy grande y muy contenida”.
La cantante, que fue rescatada gracias a la denuncia de su madre, explicó que aún le cuesta hablar del tema: “No estoy lista para hablar realmente de algo que es muy doloroso para mí”.
Lowrdez contó además que comenzó una nueva terapia para poder afrontar esta etapa. “Hago terapia hace mucho tiempo, pero ahora empiezo un proceso que tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento. El trabajo me mantiene ocupada y la gente me acompaña muchísimo”, expresó.
Su abogado confirmó que la artista podría presentarse como querellante en la causa. “Nosotros habíamos hablado como personas que se quisieron mucho, y esto me detona”, señaló Lowrdez conmovida.
Antes de despedirse, dejó un mensaje de concientización: “Por favor, presten atención a la familia, a los amigos, como hicieron conmigo”.
El actor reaccionó con humor ante un tuit que buscaba generar polémica y celebró no tener “fragilidad masculina”.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
El diseñador habló sin filtros sobre su depresión, su recuperación tras la internación y su paso triunfal por el Fashion Week de Nueva York. Además, reveló una historia fugaz con una estrella de Hollywood.
El artista habló de política en “Almorzando con Juana” y también se refirió a su conflicto con su exmanager, Maxi El Brother.
La actriz desmintió versiones sobre una supuesta crisis con Paulo Dybala y ratificó su confianza en él. “Yo confío que no me va a cagar nunca”, afirmó.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.