Lowrdez: “Me detona hablar de mi ex”

Lowrdez Fernández, una de las voces emblemáticas de Bandana, atraviesa un momento de reconstrucción personal tras la detención de su expareja, Leandro García Gómez, acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

“Hoy no es uno de los mejores días”, confesó la artista en una entrevista con Desayuno Americano. “Por suerte se vienen unos 25 años de Bandana impresionantes. Con mi mamá y mi familia también recomponiendo vínculos. Es una familia muy grande y muy contenida”.

La cantante, que fue rescatada gracias a la denuncia de su madre, explicó que aún le cuesta hablar del tema: “No estoy lista para hablar realmente de algo que es muy doloroso para mí”.

Lowrdez contó además que comenzó una nueva terapia para poder afrontar esta etapa. “Hago terapia hace mucho tiempo, pero ahora empiezo un proceso que tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento. El trabajo me mantiene ocupada y la gente me acompaña muchísimo”, expresó.

Su abogado confirmó que la artista podría presentarse como querellante en la causa. “Nosotros habíamos hablado como personas que se quisieron mucho, y esto me detona”, señaló Lowrdez conmovida.

Antes de despedirse, dejó un mensaje de concientización: “Por favor, presten atención a la familia, a los amigos, como hicieron conmigo”.