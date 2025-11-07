Spagnuolo denunció que los audios por supuestas coimas en la causa ANDIS son falsos

La Cámara Federal de Buenos Aires deberá decidir si ratifica o no el rechazo a la nulidad de todo lo actuado en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La defensa de su ex titular, Diego Spagnuolo, aseguró que los audios en los que se lo escucha hablando sobre el pago de sobornos por parte de droguerías son falsos.

Durante la audiencia, el nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, sostuvo que su cliente niega la autenticidad de los audios en los que se lo escucha mencionar presuntos pagos de coimas de la droguería Suizo Argentina y una referencia a Karina Milei. “Los audios son falsos, editados o generados con inteligencia artificial”, expresó el letrado ante los jueces de la Sala II, Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

Por su parte, el fiscal Franco Picardi defendió la validez de las pruebas y recordó que los audios fueron solo un punto de partida, ya que la investigación cuenta con otros elementos de evidencia y continúa bajo secreto de sumario.

El juez Sebastián Casanello ya había rechazado el planteo de nulidad, y tanto las defensas de Spagnuolo como las de los hermanos Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina, apelaron la decisión. La Cámara Federal quedó en condiciones de resolver en los próximos días.