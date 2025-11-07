Spagnuolo denunció que los audios por supuestas coimas en la causa ANDIS son falsos

Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
La ministra de Seguridad agradeció a Javier y Karina Milei por su designación y afirmó que “dejará todo” en su nueva función legislativa.
La Cámara Federal debe resolver si confirma el rechazo al pedido de nulidad presentado por la defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.Política 07/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Cámara Federal de Buenos Aires deberá decidir si ratifica o no el rechazo a la nulidad de todo lo actuado en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La defensa de su ex titular, Diego Spagnuolo, aseguró que los audios en los que se lo escucha hablando sobre el pago de sobornos por parte de droguerías son falsos.
Durante la audiencia, el nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, sostuvo que su cliente niega la autenticidad de los audios en los que se lo escucha mencionar presuntos pagos de coimas de la droguería Suizo Argentina y una referencia a Karina Milei. “Los audios son falsos, editados o generados con inteligencia artificial”, expresó el letrado ante los jueces de la Sala II, Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.
Por su parte, el fiscal Franco Picardi defendió la validez de las pruebas y recordó que los audios fueron solo un punto de partida, ya que la investigación cuenta con otros elementos de evidencia y continúa bajo secreto de sumario.
El juez Sebastián Casanello ya había rechazado el planteo de nulidad, y tanto las defensas de Spagnuolo como las de los hermanos Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina, apelaron la decisión. La Cámara Federal quedó en condiciones de resolver en los próximos días.
El extenista cordobés, que en 2007 participó de una campaña de Cristina Kirchner, se mostró ahora en Miami junto al presidente Javier Milei y su hermana Karina.
El Presidente visitará la tumba del “rebe de Lubavitch” para agradecer por su victoria electoral y participará en el Council of the Americas antes de partir hacia Bolivia.
El presidente destacó al capitán argentino durante el America Business Forum y lo calificó como “orgullo nacional” por su talento y dedicación.
Durante su participación en el America Business Forum en Miami, el presidente Javier Milei se refirió a las elecciones locales en Nueva York y llamó a la comunidad estadounidense a mantener la confianza en las ideas de la libertad.
El proceso oral inició este jueves con 87 imputados, entre ellos la ex presidenta, señalada como supuesta jefa de una asociación ilícita. El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal N°7.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.