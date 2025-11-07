Villa Cañás vive su 16ª Fiesta de la Tradición este fin de semana

Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Tradición, un evento que ya se ha convertido en una marca registrada de la ciudad. Organizada por la Escuela N° 178 “Juan José Paso”, en conjunto con agrupaciones tradicionalistas, bomberos y distintas instituciones locales, la celebración se desarrollará este sábado y domingo con una grilla repleta de actividades familiares, desfile criollo, música en vivo y almuerzo comunitario.

El sábado comenzará con la Fiesta de la Familia, protagonizada por los alumnos de la escuela y con el cierre musical de La 4:40, mientras que el domingo será el día fuerte con el tradicional desfile de autos antiguos y agrupaciones gauchas, que iniciará puntualmente a las 10 de la mañana desde la esquina de avenida 51 y calle 54.

Participarán más de 40 vehículos y 29 agrupaciones provenientes de distintas localidades como Ascensión, Arribeños, Arenales, Teodelina y Santa Isabel, además de las siete agrupaciones cañenses. “Calculamos entre 400 y 500 personas desfilando”, comentó Benjamín Forte, integrante del grupo organizador.

Tras el desfile, los participantes compartirán un almuerzo en el cuartel de Bomberos Voluntarios, mientras que por la tarde, desde las 15:00, se realizarán las destrezas criollas —sortijas y juegos de rienda— en el predio Cauci.

El cierre estará a cargo del grupo Las Voces de Godot, con sorteos y un gran ambiente festivo que coronará un fin de semana de identidad y tradición. “Esto ya no es solo un desfile de la Escuela 178, es la fiesta de todo Villa Cañás”, remarcó Beto Bartolucci, uno de los organizadores.