Nuevas funciones de Soda Stereo: ya podés conseguir entradas

El Indio Solari volvió al estudio con Los Fundamentalistas
El mítico líder de Los Redondos regresó al estudio Luzbola junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Los fans celebran la posible llegada de nueva música.
Con más de 250 mil tickets vendidos, la banda suma dos fechas en el Movistar Arena para agosto y promete un reencuentro inolvidable.Música07/11/2025SOFIA ZANOTTI
La fiebre por Soda Stereo no se detiene. La banda acaba de anunciar dos nuevas funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, programadas para los días 10 y 11 de agosto, tras agotar más de 250 mil entradas en toda la región.
A solo un mes del anuncio de su regreso, el fenómeno se multiplicó entre viejos y nuevos seguidores. Las redes sociales reflejan una ola de emoción y nostalgia que atraviesa generaciones, con miles de fanáticos compartiendo sus ganas de volver a escuchar en vivo los clásicos que marcaron la historia del rock en español.
Ante la gran demanda, la llamada “Soda Señal” vuelve a encenderse: desde este 6 de noviembre a las 9:00, los fans pueden acceder a la fila virtual en movistararena.com.ar para conseguir sus entradas.
Este regreso no es un tributo ni una recreación, sino un show en vivo que busca revivir la energía, la estética y la mística que siempre distinguieron a Soda Stereo. Un viaje sonoro que une pasado, presente y futuro, recordando por qué la banda sigue siendo un faro del rock latinoamericano.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El legendario guitarrista del metal argentino continúa su gira con dos presentaciones que celebran la historia y el legado de Almafuerte.
El 15 de noviembre, la banda tributo más reconocida del mundo se presentará en Buenos Aires con su espectáculo “A través del tiempo”, recreando el legado de los Cuatro de Liverpool con instrumentos originales y una puesta de primer nivel.
La banda reunió a más de 8 mil personas en el Estadio Obras Sanitarias para celebrar sus 36 años de trayectoria, con invitados especiales y un emotivo homenaje a Alejandro “Bocha” Sokol.
El trío mexicano lanzó una nueva balada junto a Cristian Castro, una colaboración que revive el espíritu romántico de la música latina.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.