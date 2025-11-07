Nuevas funciones de Soda Stereo: ya podés conseguir entradas

La fiebre por Soda Stereo no se detiene. La banda acaba de anunciar dos nuevas funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, programadas para los días 10 y 11 de agosto, tras agotar más de 250 mil entradas en toda la región.

A solo un mes del anuncio de su regreso, el fenómeno se multiplicó entre viejos y nuevos seguidores. Las redes sociales reflejan una ola de emoción y nostalgia que atraviesa generaciones, con miles de fanáticos compartiendo sus ganas de volver a escuchar en vivo los clásicos que marcaron la historia del rock en español.

Ante la gran demanda, la llamada “Soda Señal” vuelve a encenderse: desde este 6 de noviembre a las 9:00, los fans pueden acceder a la fila virtual en movistararena.com.ar para conseguir sus entradas.

Este regreso no es un tributo ni una recreación, sino un show en vivo que busca revivir la energía, la estética y la mística que siempre distinguieron a Soda Stereo. Un viaje sonoro que une pasado, presente y futuro, recordando por qué la banda sigue siendo un faro del rock latinoamericano.