Enrique Bunbury lanza “La Voz”, primer adelanto de su próximo álbum

Enrique Bunbury sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “La voz”, el primer adelanto de su próximo álbum, previsto para 2026. La canción marca el inicio de una nueva etapa artística donde el músico español busca fusionar la esencia de la latinidad con sonidos contemporáneos.

El proyecto comenzó a gestarse en febrero de 2025 en el Desierto de los Leones, México, donde Bunbury desarrolló un proceso creativo guiado por la espontaneidad y la sensibilidad colectiva de los músicos. Las mezclas se completaron en agosto y la masterización estuvo a cargo de Tom Baker, en Los Ángeles, garantizando un resultado de alta fidelidad sonora.

“Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz”, expresó Bunbury, quien vuelve a situar la emoción como eje central de su obra.

El lanzamiento llega tras el cierre de su gira internacional Huracán Ambulante Tour, que incluyó una multitudinaria presentación en el Estadio Ferro de Buenos Aires. Ahora, con “La voz”, el artista reafirma su vigencia y anticipa un disco cargado de matices, poesía y búsqueda musical.