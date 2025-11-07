Los Nocheros presentan “La Razón”, su nueva etapa musical

Enrique Bunbury lanza “La Voz”, primer adelanto de su próximo álbum
El artista español presenta una nueva canción con tintes de bolero y anuncia su regreso discográfico para 2026.
El grupo salteño lanzó una canción que marca un giro artístico, combinando tradición folklórica con un sonido moderno y emocional.Música07/11/2025SOFIA ZANOTTI
Antes de dar inicio a la temporada de festivales, Los Nocheros sorprendieron con el estreno de “La Razón”, una canción que abre una nueva etapa en su trayectoria.
El cuarteto salteño vuelve a escena con una propuesta que fusiona lo mejor del folklore tradicional con elementos contemporáneos, logrando un sonido fresco y vibrante. La letra y la interpretación reflejan el sello inconfundible del grupo: emoción, energía y profundidad.
“Me está faltando una razón, para olvidarte y tengo un millón...”, dice uno de los versos más potentes del tema, que habla sobre los sentimientos que quedan después de una historia de amor.
El nuevo single llega luego de sus colaboraciones con Los Tabaleros en “Escaleras” y con Migrantes en “Mi chica de pueblo”, consolidando la búsqueda artística del grupo por tender puentes entre generaciones y estilos.
“La Razón” ya está disponible en todas las plataformas digitales y será parte del repertorio que Los Nocheros presentarán en los festivales de verano que se aproximan.
