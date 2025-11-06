El Tesoro de EE.UU. habría recomprado los dólares vendidos antes de las elecciones

El Tesoro de Estados Unidos ya habría recomprado los dólares que vendió durante las semanas previas a las elecciones del 26 de octubre, según estimaciones de analistas citadas por La Nación. Los movimientos, que no fueron informados oficialmente por ninguno de los dos gobiernos, apuntan a que se habría activado un tramo del swap de monedas anunciado entre ambos países.

De acuerdo con las fuentes, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, intervino en el mercado cambiario argentino antes de los comicios, colocando cerca de US$ 2.200 millones para contener el precio del dólar. Los pesos obtenidos fueron invertidos en una Letra especial diseñada por el Banco Central que quedó bajo custodia de la entidad presidida por Santiago Bausili.

Con datos al 31 de octubre, se observó una caída de $2,75 billones en las Letras emitidas por el BCRA, monto similar al registrado días antes como “otras inversiones”. Este cambio sugiere que la posición habría sido desarmada, permitiendo a Estados Unidos recomprar los dólares, posiblemente a un valor inferior al de venta inicial.

Los analistas sostienen que la operación no se habría realizado directamente en el mercado local, ya que eso habría impulsado una suba abrupta del tipo de cambio. En cambio, plantean que la recomposición pudo concretarse mediante la activación parcial del swap por US$ 20.000 millones, anunciado previamente por ambas administraciones.

Hasta el momento, ni el Banco Central de la República Argentina ni el Departamento del Tesoro de Estados Unidos brindaron información oficial sobre las transacciones.