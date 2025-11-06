El Tesoro de EE.UU. habría recomprado los dólares vendidos antes de las elecciones

Milei busca reducir el gasto público al 25% del PBI
El presidente adelantó que planea un nuevo ajuste de seis puntos y proyecta un crecimiento de hasta el 10% en 2026, según declaró al diario británico Financial Times.
El Tesoro de Estados Unidos ya habría recomprado los dólares que vendió durante las semanas previas a las elecciones del 26 de octubre, según estimaciones de analistas citadas por La Nación. Los movimientos, que no fueron informados oficialmente por ninguno de los dos gobiernos, apuntan a que se habría activado un tramo del swap de monedas anunciado entre ambos países.
De acuerdo con las fuentes, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, intervino en el mercado cambiario argentino antes de los comicios, colocando cerca de US$ 2.200 millones para contener el precio del dólar. Los pesos obtenidos fueron invertidos en una Letra especial diseñada por el Banco Central que quedó bajo custodia de la entidad presidida por Santiago Bausili.
Con datos al 31 de octubre, se observó una caída de $2,75 billones en las Letras emitidas por el BCRA, monto similar al registrado días antes como “otras inversiones”. Este cambio sugiere que la posición habría sido desarmada, permitiendo a Estados Unidos recomprar los dólares, posiblemente a un valor inferior al de venta inicial.
Los analistas sostienen que la operación no se habría realizado directamente en el mercado local, ya que eso habría impulsado una suba abrupta del tipo de cambio. En cambio, plantean que la recomposición pudo concretarse mediante la activación parcial del swap por US$ 20.000 millones, anunciado previamente por ambas administraciones.
Hasta el momento, ni el Banco Central de la República Argentina ni el Departamento del Tesoro de Estados Unidos brindaron información oficial sobre las transacciones.
El índice de JP Morgan retrocedió a 621 puntos, impulsado por la recuperación de los bonos tras el triunfo legislativo del oficialismo. Los mercados descuentan una mejora en la gobernabilidad y posibles avances hacia el regreso al crédito internacional.
El Ministerio de Economía instruyó a un banco público para valuar las acciones de NASA y fijó un plazo de 12 meses para concretar la venta del 44% del paquete accionario.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El sistema previsional enfrenta un déficit de $4,5 billones, menos aportantes y una fuerte pérdida del poder adquisitivo. El congelamiento de bonos agrava la situación de más de tres millones de jubilados.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 7 de noviembre. Los sueldos oficiales están congelados desde septiembre y la brecha con los valores reales llega al 65%.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.