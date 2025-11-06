“Le doy al colorado”: la divertida respuesta de Fede Bal a un usuario que difundió información falsa

Maxi López generó dudas sobre su continuidad en MasterChef Celebrity
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
El actor reaccionó con humor ante un tuit que buscaba generar polémica y celebró no tener “fragilidad masculina”.Espectáculos06/11/2025SOFIA ZANOTTI
Federico Bal protagonizó un intercambio viral en la red social X, luego de que una cuenta conocida por difundir contenidos falsos publicara una captura adulterada en la que supuestamente aparecían sus “me gusta” en publicaciones del influencer Ramiro Bilbao.
El mensaje, compartido por la usuaria “Señorita MOskigna”, insinuaba que el actor le dejaba reiterados likes al joven y recordaba entre risas una frase de su madre, Carmen Barbieri. Lejos de molestarse, Bal respondió con ironía y desactivó cualquier intento de burla.
“Imagínate estar falseando likes míos y yo todo tranquilo, sin nada de fragilidad masculina, teniendo de madre (y me pongo de pie) a la reina de los tro**s”, escribió el actor, destacando el ejemplo de apertura de su madre.
Para rematar su respuesta, añadió con picardía: “Igual unos besos le doy al colorado”, cerrando así el cruce con humor y ganándose miles de reacciones.
El diseñador habló sin filtros sobre su depresión, su recuperación tras la internación y su paso triunfal por el Fashion Week de Nueva York. Además, reveló una historia fugaz con una estrella de Hollywood.
El artista habló de política en “Almorzando con Juana” y también se refirió a su conflicto con su exmanager, Maxi El Brother.
La actriz desmintió versiones sobre una supuesta crisis con Paulo Dybala y ratificó su confianza en él. “Yo confío que no me va a cagar nunca”, afirmó.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.