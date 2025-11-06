“Le doy al colorado”: la divertida respuesta de Fede Bal a un usuario que difundió información falsa

Federico Bal protagonizó un intercambio viral en la red social X, luego de que una cuenta conocida por difundir contenidos falsos publicara una captura adulterada en la que supuestamente aparecían sus “me gusta” en publicaciones del influencer Ramiro Bilbao.



El mensaje, compartido por la usuaria “Señorita MOskigna”, insinuaba que el actor le dejaba reiterados likes al joven y recordaba entre risas una frase de su madre, Carmen Barbieri. Lejos de molestarse, Bal respondió con ironía y desactivó cualquier intento de burla.

“Imagínate estar falseando likes míos y yo todo tranquilo, sin nada de fragilidad masculina, teniendo de madre (y me pongo de pie) a la reina de los tro**s”, escribió el actor, destacando el ejemplo de apertura de su madre.

Para rematar su respuesta, añadió con picardía: “Igual unos besos le doy al colorado”, cerrando así el cruce con humor y ganándose miles de reacciones.