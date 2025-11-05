Nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Inspirada en los títulos de 1978, 1986 y 2022, Adidas presentó la nueva casaca que Lionel Messi y el equipo de Scaloni lucirán en Estados Unidos, México y Canadá. Estará a la venta desde el 6 de noviembre.Deportes05/11/2025GASTON PAROLA
La Selección Argentina estrenará nueva piel rumbo al Mundial 2026. La marca Adidas presentó oficialmente la camiseta titular que utilizará el equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El diseño combina historia e innovación: mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas, pero incorpora un efecto degradado con tres tonos de celeste que evocan las camisetas de los títulos de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello se destaca la inscripción “1893”, año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, mientras que los detalles dorados —como el escudo de campeones del mundo— rinden homenaje a la conquista en Qatar.
La camiseta estará disponible desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y en tiendas seleccionadas. El precio será de $149.999 para la versión “fan” y $219.999 para la versión “jugador”, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.
El lanzamiento forma parte de una colección global que incluye los uniformes de 22 selecciones, entre ellas Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia. Según explicó Thomas Mace, vicepresidente de diseño de Adidas Football, el objetivo fue “honrar la identidad única de cada nación mientras se impulsa la innovación”.
Con Lionel Messi como imagen central de la campaña, la nueva camiseta marca el comienzo del camino hacia la defensa del título del mundo logrado en 2022.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
El técnico de Rosario Central desmintió la versión que vinculaba al brasileño con el club y cuestionó a quienes “bajan el precio” de la gran campaña del equipo.
El capitán argentino recibió la llave de la ciudad en el America Business Forum y confesó que ser campeón del mundo le generó la misma emoción que el nacimiento de sus hijos.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.