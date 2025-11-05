Nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina estrenará nueva piel rumbo al Mundial 2026. La marca Adidas presentó oficialmente la camiseta titular que utilizará el equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El diseño combina historia e innovación: mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas, pero incorpora un efecto degradado con tres tonos de celeste que evocan las camisetas de los títulos de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello se destaca la inscripción “1893”, año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, mientras que los detalles dorados —como el escudo de campeones del mundo— rinden homenaje a la conquista en Qatar.

La camiseta estará disponible desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y en tiendas seleccionadas. El precio será de $149.999 para la versión “fan” y $219.999 para la versión “jugador”, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.

El lanzamiento forma parte de una colección global que incluye los uniformes de 22 selecciones, entre ellas Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia. Según explicó Thomas Mace, vicepresidente de diseño de Adidas Football, el objetivo fue “honrar la identidad única de cada nación mientras se impulsa la innovación”.

Con Lionel Messi como imagen central de la campaña, la nueva camiseta marca el comienzo del camino hacia la defensa del título del mundo logrado en 2022.