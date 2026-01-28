La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, mantuvo este miércoles por la tarde una reunión en el Senado con referentes de distintos bloques aliados, con el objetivo de avanzar en la negociación de apoyos para la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

Del encuentro participaron los jefes de bloque Eduardo Vischi, de la Unión Cívica Radical; Martín Goerling, del PRO; Flavia Royón, de Primero Los Salteños; y Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, según confirmaron fuentes legislativas.

En este marco, el oficialismo busca consolidar los votos necesarios para tratar y sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias previstas para el mes de febrero. La iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Gobierno considera prioritarias para su agenda legislativa de 2026.

Desde La Libertad Avanza sostienen que el diálogo con sectores aliados resulta clave para avanzar con la propuesta, que apunta a modificar aspectos centrales del régimen laboral vigente.