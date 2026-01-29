Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El delantero francés marcó dos goles ante Benfica y superó la marca de Cristiano Ronaldo en la fase inicial del torneo.Deportes29/01/2026GASTON PAROLA
Kylian Mbappé volvió a dejar su huella en la Champions League y escribió una nueva página en la historia del Real Madrid. A pesar de la derrota por 4 a 2 frente al Benfica, el atacante francés convirtió un doblete y se transformó en el máximo goleador del club en la fase inicial del certamen continental.
El primer tanto llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Mbappé conectó de cabeza un centro preciso de Federico Valverde. Con ese gol alcanzó los 12 tantos en la etapa inicial y dejó atrás el récord que había establecido Cristiano Ronaldo en 2016, con 11 conquistas.
Más tarde, en un partido cambiante y de trámite complejo para el conjunto español, el francés volvió a aparecer para anotar su gol número 13 en la actual edición de la UEFA Champions League. De esta manera, Mbappé se consolidó como el máximo artillero del equipo, con más de la mitad de los goles convertidos por el Merengue en el torneo.
Con al menos una instancia más por disputar, el delantero también quedó cerca de otro registro histórico: el récord absoluto de Cristiano Ronaldo, quien marcó 17 goles en una sola edición durante la temporada 2013/14.
En cuanto a la tabla, Real Madrid finalizó noveno con 15 puntos y deberá disputar los 16avos de final. Por su parte, Benfica logró meterse entre los 24 clasificados gracias a la diferencia de gol, en un encuentro que tuvo como hecho destacado el gol agónico del arquero Anatoly Trubin.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El astro se emocionó en su regreso a Ohio, los Lakers fueron goleados y una frase encendió las alarmas sobre su futuro en la NBA.
El delantero francés no fue convocado ante Al Fateh y rechazó una propuesta de renovación que calificó como insultante. Su continuidad en Arabia Saudita está en duda.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
Las sedes diplomáticas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de emergencia ante el deterioro económico y el escenario geopolítico en la isla.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026