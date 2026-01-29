Kylian Mbappé volvió a dejar su huella en la Champions League y escribió una nueva página en la historia del Real Madrid. A pesar de la derrota por 4 a 2 frente al Benfica, el atacante francés convirtió un doblete y se transformó en el máximo goleador del club en la fase inicial del certamen continental.

El primer tanto llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Mbappé conectó de cabeza un centro preciso de Federico Valverde. Con ese gol alcanzó los 12 tantos en la etapa inicial y dejó atrás el récord que había establecido Cristiano Ronaldo en 2016, con 11 conquistas.

Más tarde, en un partido cambiante y de trámite complejo para el conjunto español, el francés volvió a aparecer para anotar su gol número 13 en la actual edición de la UEFA Champions League. De esta manera, Mbappé se consolidó como el máximo artillero del equipo, con más de la mitad de los goles convertidos por el Merengue en el torneo.

Con al menos una instancia más por disputar, el delantero también quedó cerca de otro registro histórico: el récord absoluto de Cristiano Ronaldo, quien marcó 17 goles en una sola edición durante la temporada 2013/14.

En cuanto a la tabla, Real Madrid finalizó noveno con 15 puntos y deberá disputar los 16avos de final. Por su parte, Benfica logró meterse entre los 24 clasificados gracias a la diferencia de gol, en un encuentro que tuvo como hecho destacado el gol agónico del arquero Anatoly Trubin.