Integrantes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe brindaron este martes una charla de educación ambiental en la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano.



La actividad estuvo orientada a chicos y chicas de 10, 11 y 12 años y se desarrolló de manera lúdica y participativa, con el objetivo de generar conciencia ambiental desde edades tempranas.



Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la gestión de residuos, reciclado, compostaje y la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, promoviendo hábitos responsables y el cuidado del entorno cotidiano.





La charla estuvo a cargo de Marcelo Bargellini, integrante de la Secretaría de Ambiente, y Mónica Peralta, subsecretaria de Cambio Climático, quienes destacaron la importancia de trabajar la educación ambiental en espacios recreativos y educativos.